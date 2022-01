Boom di acquisti di biciclette fa rima con boom di furti di bici.

I ladri le studiano davvero tutte ed infatti i furti di biciclette sono in crescita esponenziale, soprattutto quelli di bici costose: bici elettriche, mountain bike full e bici di corsa. Se pensate che avere una buona catena o un sistema antifurto possa bastare vi sbagliate di grosso.

E come se non bastasse ci si mettono anche le nuove tecnologie a complicare la vita dei bikers ed a facilitare quella dei malintenzionati. Negli ultimi anni è infatti emerso che Strava, la nota app per il monitoraggio delle prestazioni sportive, molto in voga tra i ciclisti, verrebbe spiata e quindi utilizzata anche dai ladri.

Tuttavia i ladri, sfrutterebbero il tracciamento dell’app per localizzare dove si trovano le biciclette più costose da sottrarre ai proprietari. E’ noto che, inconsapevolmente, chi usa Strava, finisce quasi sempre per pubblicare sul social i propri percorsi con punto esatto partenza e di arrivo delle varie attività ciclistiche. In questo modo i ladri posso sapere il punto esatto del box o garage in cui è custodita la bicicletta.

Vi ricordiamo che il Comune di Milano pubblica l’archivio delle foto con le bici rubate e ritrovate.

Come impostare la Privacy su Strava

A questo problema, Strava ha posto rimedio consentendo di modificare la proprio privacy e di non rendere visibile il punto di partenza e di arrivo in un raggio parametrizzabile dall’App. Scopriamo insieme come fare:

Aprire l’applicazione; Entrare nel proprio Profilo e cliccare sulla “rotellina” per entrare nelle Impostazioni; Cliccare su “Controlli per la privacy”; Cliccare su “Zone di privacy”; Cliccare sul “+” per inserire l’indirizzo e il raggio in metri (consigliamo di scegliere 1K cioè un km).

Il risultato alla fine sarà quello che vedete nell’immagine sottostante, il percorso completo ma con il tratto iniziale e finale del percorso non visibile.

Accessori indispensabili per la sicurezza della bicicletta

Infine, vi segnaliamo alcuni accessori indispensabili per la sicurezza della vostra bicicletta soprattutto quando la si deve “parcheggiare” all’aperto. Tuttavia, gli accessori che vi segnaliamo li trovate su Amazon Prime.

