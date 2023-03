Prada Linea Rossa Riders Republic: la Maison rinnova la sua partnership con Ubisoft e festeggia un anno di collaborazione offrendo nuove attività e attrezzature di Prada Linea Rossa ai giocatori di Riders Republic, che ancora una volta potranno vivere esperienze uniche grazie a due nuovi outfit creati in esclusiva per i gamers: il Chameleon, una tuta che cambia colore in base ai movimenti di chi la indossa, e l’Illusion o il Fluo Illusion, rispettivamente in bianco e nero o nella versione giallo fluorescente che si illumina di notte.

Tulip, la tavola dal design colorato e futuristico con strisce fluo che si illuminano durante la gara, realizzata da Prada Linea Rossa per inaugurare l’ingresso dell’hoverboard tra le discipline.

Un nuovo evento “Prada Unlimited”, un’esperienza unica per l’hoverboard firmata Prada Linea Rossa che porterà i giocatori nella regione dei ghiacciai per una nuova intensa sfida con incredibili effetti FX, in cui l’adrenalina si alternerà alla contemplazione, la gravità all’assenza di peso e la luce e all’oscurità. A partire dalla prima settimana, l’esclusivo hoverboard disegnato da Prada e l’outfit Fluo Illusion porteranno un tocco di luce nell’atmosfera buia dell’evento.

Questa collaborazione rappresenta per Prada una nuova tappa del percorso di continua esplorazione e interazione con gli scenari e i linguaggi culturali più attuali e in evoluzione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.