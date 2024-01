La nuova collezione Wushu Ruyi autunno inverno 2024 2025 fonde l’eleganza della moda con l’antica arte marziale del Wushu. Con i modelli Master e One, il brand offre un’ampia scelta di sneaker che spaziano da design semplici e minimalisti a varianti colorate e vivaci, tutte realizzate con materiali di alta qualità.

La nuova collezione autunno inverno 2024 di Wushu Ruyi celebra l’unione tra l’antica cultura delle arti marziali e l’eleganza contemporanea della moda. Il brand, già noto per il suo posizionamento nelle classifiche delle fashion sneaker più vendute a livello mondiale, si distingue ancora una volta con questa collezione innovativa, presentata in anteprima a Pitti Uomo 105.

Ispirandosi all’arte marziale omonima, che narra la storia dell’umanità attraverso tecniche atletiche e filosofiche millenarie, Wushu Ruyi integra nella sua collezione valori di resistenza, saggezza e spiritualità. Il simbolo Ruyi, un antico segno orientale ritenuto amuleto degli imperatori e icona di saggezza spirituale, è un elemento distintivo del brand e si ritrova in ogni sneaker.

La collezione vede protagonisti due modelli principali: Master e One. Master, che rappresenta l’heritage del brand, riflette le radici profonde e la tradizione del marchio con caratteristiche ed elementi eclettici. One, alla sua seconda stagione, simboleggia l’innovazione e un approccio minimalista, con un design da running elegante, micro logo ricamato e un plateau leggermente rialzato.

Wushu Ruyi non fa compromessi sulla qualità: la produzione delle sneaker impiega materiali tecnici, camoscio e pelle di alta gamma, garantendo comfort e durata. La versatilità è una caratteristica chiave di queste sneaker, che sono comodissime per l’uso quotidiano. Sono disponibili sia in versioni monocromatiche, total white e total black con loghi tono su tono, specialmente nel modello One, sia in una vasta gamma di colori vivaci, perfette per ogni stile.

