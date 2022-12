Sgasa con la Lambo per svegliare un clochard che dorme in strada: il video che fa indignare il web

Il video che sta girando in rete nelle ultime ore vede un influencer svegliare di soprassalto un clochard con il suono del motore di una Lamborghini. Le immagini sono eloquenti, così come il cattivo gusto del soggetto, di cui evitiamo di fare il nome per due motivi. Il primo è che non abbiamo la garanzia che sia davvero lui il protagonista come indicato però da più fonti, in secondo luogo se fosse davvero lui, non merita alcun tipo di pubblicità o link.

Va da sé che come sempre accade in questi casi, non sappiamo se sia una messa in scena organizzata ad hoc per la realizzazione di un video virale, oppure se il senza tetto sia davvero vittima di uno scherzo crudele quanto inutile.

Sappiamo che il video è stato girato a Denver, e che probabilmente il guidatore è responsabile di una gara su strada alla quale è seguito un incidente che ha visto andare a fuoco un’altra Lambo davanti ad una caserma dei vigili del fuoco.

Non ci rimane altro da dire che biasimare chi si macchia di comportamenti così penosi, a bordo di automobili come le Lamborghini che richiederebbero ben altra classe di automobilisti.

—–

