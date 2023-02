Anche John Travolta alla cerimonia dell’ultimo 747 prodotto da Boeing

La notizia era nota, proprio ieri è stata terminata la produzione dell’ultimo Boeing 747 nella sede di Everett, vicino a Seattle.

Si chiude un’era per l’aviazione, con l’aereo più iconico di sempre che dice addio a tutti gli appassionati e a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di volare almeno una volta nella vita sul jumbo jet.

Per dare l’idea dei numeri della “Regina dei Cieli”, l’ultimo è stato il 1.574° prodotto da Boeing, ed è già stato consegnato ad Atlas. Dall’inizio della produzione nel 1967 e dal primo volo di prova del 747-100 nel 1969, più di 100 clienti hanno acquistato un 747, registrando più di 118 milioni di ore di volo e quasi 23 milioni di cicli di volo.

Nel mondo, a dicembre 2022 erano in servizio attivo 448 Boeing 747, di cui 4 747-100, 17 747-200, 3 747-300, 271 747-400 e 153 747-8. Tutti, tranne 44, sono cargo. Atlas è il più grande operatore al mondo con 45 747-400 e 8 747-8F. In precedenza la compagnia operava con 5 747-100, 31 747-200 e 3 747-300.

L’ultimo 747 porta l’identificativo N863GT e ha anche un adesivo vicino al muso in onore del progettista Joe Sutter, con la sua immagine e la scritta “Joe Sutter – forever incredible”.

Una delle star della cerimonia tenuta nella sede di Boeing è stata proprio John Travolta, che come sappiamo è un appassionato di volo tanto da possedere una tenuta con pista di decollo negli Stati Uniti, oltre che essere un pilota di 747, ovviamente.

Travolta ha raccontato la propria esperienza, facendo riferimento proprio al 747 ed al suo ruolo all’interno di Qantas, la linea area australiana per la quale lavora da 17 anni e per la quale è uno dei piloti per i voli VIP. Più sotto il video del discorso di Travolta, con un paio di frasi che abbiamo tradotto:

Dovevo essere qui di persona, perchè come pilota e come appassionato, conosco la grandezza di questo aereo. Anche quando conosci la scienza che c’è dietro al volo, non c’è niente di meglio che vedere un 747 che decolla e pensi che c’è anche un po’ di magia. Non c’è altro aereo che somigli al 747, e spero nei prossimi anni di volare ancora con la Regina dei Cieli, vi voglio bene.

Una dichiarazione che ha strappato un bell’applauso da parte di tutti i presenti, giornalisti, appassionati ma anche tanti lavoratori della stessa Boeing. Si, come dice Travolta c’è anche un po’ di magia, perchè nessun altro aereo ha dominato i nostri cieli per così tanto tempo: come altro lo si spiegherebbe?

