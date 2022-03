Rod Stewart si è stufato della strada piena di buche vicino alla sua casa nell’Essex, in Inghilterra, ed ha preso una pala per aiutare gli operai. Ebbene si, tutto il mondo è paese. Il 70enne rocker inglese ha detto basta alla burocrazia e si è dato da fare in prima persona, documentando in un post di Instagram nel quale si vede spalare la ghiaia, sostenendo che la strada era così brutta che non poteva guidare la sua supercar. Sono problemi vero?

“Sto riparando la strada dove amo perché nessuno si è preso la briga di a farlo“, dice Rod alla telecamera. “La gente distrugge le proprie auto e l’altro giorno c’era un’ambulanza con una gomma scoppiata. La mia Ferrari non può assolutamente attraversarla, così io e i ragazzi abbiamo pensato di fare da soli“.