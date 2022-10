Il video del Boeing 747 Dreamlifter che perde una ruota da 120 kg in decollo

Un incidente particolare, quello occorso ad un Boeing 747 Dreamlifter, che ha perso una delle ruote del carrello durante il decollo dell’aeroporto di Taranto “Marcello Arlotta” vicino a Grottaglie. Il velivolo era decollato con destinazione Charleston negli Stati Uniti, con al proprio interno segmenti di fusoliera del Boeing 787 realizzati nello stabilimento Leonardo.

Ricordiamo che il Boeing 747 Dreamlifter è un cargo basato sul 747-400, e grazie ad un un volume di carico pari a 1 850 m³ è il secondo più grande al mondo dopo l’Airbus Beluga XL. Il Dreamlifter è stato realizzato specificatamente da Boeing per trasportare le componenti del 787 Dreamliner dai vari stabilimenti internazionali. Oltre a Grottaglie, in Italia, il colosso americano deve trasportare le parti dei propri arei a Charleston, dove era appunto diretto il volo che vediamo nel video, Wichita, Nagoya in Giappone, oltre allo stabilimento di assemblaggio finale ad Everett, nello stato di Washington.

Nel video possiamo osservare il Dreamlifter decollare da Tarano, poi rilasciare una striscia di fumo nero ed infine perdere un pezzo. Si trattava una ruota del carrello centrale, ritrovata in un vigneto adiacente alla pista dell’aeroporto. Come si vede nell’immagine, si tratta di uno pneumatico del diametro di 1,25 metri.

Il volo è atterrato in sicurezza come da programma all’aeroporto di Charleston, senza alcun problema. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose, perchè come intuibile se una ruota del genere fosse caduta su una strada o un centro abitato, avrebbe sicuramente potuto provocare conseguenze molto più gravi.

Al momento sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

