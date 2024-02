Boeing 757-200 deve effettuare un atterraggio di emergenza a Denver dopo che una parte dell’ala destra ha iniziato a disintegrarsi in volo.

Un volo United Airlines da San Francisco a Boston ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza a Denver dopo che una parte dell’ala destra ha iniziato letteralmente a disintegrarsi in volo, causando grande allarme tra i passeggeri. Il volo, operato con un Boeing 757-200 e con a bordo 165 passeggeri, ha subito forti vibrazioni poco dopo il decollo, come riportato da Kevin Clarke, uno dei passeggeri.

A United flight from San Francisco to Boston had to be diverted to Denver after it was discovered mid-air a portion of the wing was damaged. Passenger Kevin Clarke took this video. What he says he saw before getting on the plane on @boston25 this morning. pic.twitter.com/0GIaOmS46t

— Kelly Sullivan (@ksullivannews) February 20, 2024