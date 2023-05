Decide di occupare posti in first class in aereo, scatena una rissa e viene arrestato e bannato a vita

Un altro episodio di violenza su un volo interno negli Stati Uniti, dove una coppia di passeggeri ha occupato due posti in first class, finendo scatenare una rissa a bordo.

Su un volo notturno Di United Airlines diretto a Houston, un passeggero si è rifiutato di spostarsi dal posto di prima classe che aveva occupato insieme alla moglie. Quando la passeggera che aveva correttamente il biglietto per il posto in first class, la coppia ha detto alla donna di trovare un altro posto.

L’assistente di volo è intervenuto per risolvere la situazione, con il gate agent chiamato a bordo. La coppia ha allora spiegato di aver deciso di effetture un auto-upgrade a causa di un ritardo del volo. Ovviamente l’addetto al gate ha spiegato che non era consentito. La situazione è però degenerata quando il passeggero lo ha aggredito colpendolo ripetutamente a pugni.

Il video dell’aggressione è stato pubblicato online e mostra l’uomo sollevare il braccio e colpire il gate agent più volte. La reazione degli altri passeggeri è stata immediata, il passeggero violento ha cercato di aprire una porta dell’uscita di emergenza ma è stato fermato prima che potesse fare altro. Poco dopo è stato arrestato con l’accusa di percosse.

United Airlines ha condannato l’episodio ed ha confermato che l’uomo è stato bandito per sempre. Un portavoce della linea aerea ha dichiarato:

Il nostro team all’aeroporto internazionale di San Francisco ha immediatamente contattato le forze dell’ordine dopo che un cliente ha aggredito uno dei nostri dipendenti durante l’imbarco. Il comportamento di questo passeggero è inaccettabile, è stato bandito dai futuri voli United e stiamo collaborando con le forze dell’ordine locali nelle loro indagini.

Questa vicenda è solo l’ultima di una serie di incidenti che coinvolgono passeggeri violenti a bordo degli aerei. Nonostante le regole e le restrizioni sempre più stringenti, questi comportamenti sono inaccettabili e possono mettere a rischio la sicurezza di tutti i passeggeri e dell’equipaggio.

E’ necessario che le compagnie aeree continuino a fare il possibile per prevenire questi incidenti e per garantire la sicurezza dei propri passeggeri e del personale. E’ altrettanto importante che i passeggeri rispettino le regole e si comportino in modo rispettoso nei confronti degli altri passeggeri e del personale delle compagnie aree.

—–

