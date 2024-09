adidas lancia la nuova collezione Z.N.E., una linea che unisce sport e moda, con testimonial i calciatori Paulo Dybala e Jude Bellingham e la stella dell’atletica americana Noah Lyles. Questa collezione è pensata per la nuova generazione di atleti e appassionati di moda, una linea innovativa che fonde perfettamente lo stile sportivo con il comfort quotidiano.

La collezione adidas Z.N.E. non si limita a offrire capi di abbigliamento sportivo, ma propone un’intera filosofia di stile. Ogni pezzo è progettato per essere versatile, permettendo a chi lo indossa di esprimere la propria individualità senza rinunciare alla funzionalità. Con un design che prende ispirazione dalle linee dei campi sportivi, questa collezione rappresenta l’essenza della connessione tra sport e cultura, incarnata dalle celebri tre strisce nere, simbolo universale di appartenenza alla comunità sportiva.

Tra i capi principali della collezione troviamo la felpa con cappuccio adidas Z.N.E. FZ e i pantaloni adidas Z.N.E., disponibili in un elegante bianco monocromatico con dettagli neri a contrasto. Questi capi si distinguono per il loro design rilassato e la vestibilità slim, che combina estetica e praticità. La felpa presenta un collo alto e un cappuccio oversize, mentre i pantaloni offrono cuciture invisibili e tasche nascoste, garantendo un look raffinato adatto a diverse occasioni.

Anche la maglietta e i pantaloncini mantengono lo stile minimalista caratteristico della collezione, con un design pulito e dettagli in nero che valorizzano l’intero outfit. Per le donne, la felpa, dal taglio squadrato, e i pantaloni Barrel offrono una combinazione di comfort e stile, con una silhouette più rilassata per un look moderno e sofisticato.

La collezione Z.N.E. mira a ispirare una comunità globale di appassionati di sport e moda, sottolineando l’importanza dell’identità e dell’espressione personale. Ogni capo della collezione è stato concepito per garantire comfort e prestazioni elevate, permettendo agli atleti di eccellere sul campo e ai fan di sentirsi parte di una comunità globale, sia sugli spalti che nella vita quotidiana.