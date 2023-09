Puma x Dapper Dan presentano il nuovo drop della loro partnership che cerca di catturare l’energia e la magia degli iconici block party di Harlem, esplorando i codici dell’abbigliamento sportivo, del lusso e dell’hip-hop.

Dapper Dan non ha bisogno di presentazioni. Ha portato il lusso nell’hip-hop in modo autentico e rivoluzionario come nessun altro brand avrebbe potuto fare e ha continuato a ispirare la moda per oltre quattro decenni. Il più grande globe trotter di Harlem, sarto dei più grandi personaggi della cultura, inventore dello streetwear luxury crossover e couturier delle star, Dapper Dan è tutto questo e molto di più.

La collezione Puma x Dapper Dan, che comprende modelli da uomo e da donna, esalta l’energia e la vivacità dei design radicalmente unici di Dapper Dan. La collaborazione si avvale di loghi e motivi appositamente curati, che richiamano l’amore di Dan per i monogram dell’haute couture.

La linea è incentrata su un look che è considerato sinonimo dello stilista nato ad Harlem: la tracksuit. Un remix dell’uniforme da B-boy nata e diffusa a New York, la Puma T7 Tracksuit, firmata da Dan, comprende la T7 Jacket e T7 Pants, entrambi impreziositi da un motivo personalizzato creato da Dapper Dan e Puma e arricchiti da uno speciale badge “DDP”.

Per l’uomo, i Mesh Shorts e la Graphic T-shirts sono anch’essi immaginati attraverso la lente curatoriale di Dapper Dan, mentre le proposte femminili comprendono una Cropped Polo, Shorts e una hooded Summer Jacket, tutti con il pattern personalizzato ispirato al monogramma di Puma e Dapper Dan.

Le sneakers della collezione si concentrano su due caposaldi dello stile hip-hop, le Clyde e le Slipstream, entrambe trasformate come mai prima d’ora. In due colorway, la Clyde passa da “Harlem” al “World”, con un lettering e una linguetta esagerati che richiamano le scarpe da calcio degli anni ’60 e ’70. La Slipstream è avvolta in un parafango gommato accentuato da un hardware dorato e una catena applicata alla tomaia.

Puma x Dapper Dan: le immagini della campagna

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.