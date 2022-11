Garage Italia Italians Do It Battery: la capsule che celebra le Icon-e

Garage Italia Italians Do It Battery è la nuova capsule collection che celebra le Icon-e. Una divertente capsule composta da felpe, T-shirt, mug, portachiavi e stickers inediti che celebra il quarto anniversario del progetto Icon-e.

Gli italiani lo fanno meglio: è lo slogan indossato e reso celebre da Madonna sul set del pluripremiato video di Papa Don’t Preach del 1986. Un milestone rivoluzionario e provocatorio della carriera dell’icona pop che con questo clip ha voluto anche rivendicare con orgoglio le sue origini italiane. Rivoluzione, provocazione, italianità: sono i principi guida di Icon-e, il progetto con cui dal 2019 Garage Italia Customs dona una seconda vita alle auto più rappresentative della storia, trasformandole in elettriche.

Sinonimo di stile senza tempo, Icon-e integra in modelli storici le tecnologie più avanzate con un approccio funzionale e discreto. Prendendo ispirazione dall’inno alla vita cantato da Madonna, Garage Italia Customs dona una seconda vita ad icone indimenticate come Spiaggina, Panda 4×4 e Vespa 50.

Per celebrare con ironia ed irriverenza il quarto anniversario del progetto Icon-e, Garage Italia Customs svela la campagna “Italians Do It Battery” con una divertente capsule collection di felpe, T-shirt, mug, portachiavi e stickers inediti.

Le immagini della campagna

