Maserati Grecale Folgore e GranTurismo Folgore, le elettriche al Salone di Shanghai 2023

Maserati Grecale Folgore è arrivato, ed il SUV 100% elettrico si presenta al mondo al Salone di Shanghai 2023. Un momento storico per il brand, che diventa il primo luxury brand italiano a produrre veicoli 100% elettrici.

La Cina è la culla della rivoluzione della mobilità elettrica, sia in termini di innovazione sia di interesse radicato nel mercato del lusso. Pertanto, il Salone dell’auto di Shanghai 2023 è il luogo ideale per la prima mondiale di Maserati Grecale Folgore, il primo SUV completamente elettrico del Tridente.

Ma non è tutto qui. In questa occasione speciale, il Grecale Folgore è affiancato dalla nuova Maserati GranTurismo, una potente e intramontabile coupé che viene introdotta per la prima volta sul mercato asiatico sia nella versione con motore a combustione che nella versione 100% elettrica, la GranTurismo Folgore.

Folgore è il futuro di Maserati

Folgore è il nome che identifica la gamma elettrica del Tridente e rappresenta l’innovazione, il lusso, la bellezza funzionale e quella visione che unisce passato e futuro nel nome dello stile incomparabile di Maserati. Il Salone dell’auto di Shanghai 2023 rappresenta, pertanto, il punto d’incontro ideale tra il mercato asiatico e il marchio, per evidenziare e esaltare il concetto della “Italian luxury performance”, all’alba di una nuova era.

Ma Maserati non si ferma qui. L’elettrificazione svolgerà un ruolo fondamentale nella strategia futura del brand, che si è impegnato a produrre versioni elettriche di tutti i suoi modelli entro il 2025 e solo veicoli completamente elettrici entro il 2030. Questo piano ambizioso riflette l’audacia che da sempre definisce il DNA del Tridente, proiettandolo verso un futuro in cui il successo si baserà sul suo distintivo carattere italiano, sulla capacità di suscitare emozioni con prodotti di qualità ed esclusivi, e sulla magia dell’innovazione.

Il Salone dell’auto di Shanghai 2023 è un evento storico per Maserati, che ha dimostrato di essere un brand all’avanguardia, capace di unire la tradizione italiana con l’innovazione tecnologica. La scelta di presentare i primi modelli elettrici di Maserati proprio in Cina non è casuale, poiché il mercato asiatico rappresenta un importante punto di riferimento per il brand. La Cina è infatti il primo mercato al mondo per la vendita di auto elettriche, con una quota del 40% del mercato globale. In questo contesto, Maserati si posiziona come un marchio di lusso in grado di offrire prodotti di alta qualità e dal design esclusivo.

Maserati Grecale Folgore e GranTurismo Folgore rappresentano l’inizio di una nuova era, in cui il marchio si pone l’obiettivo di diventare leader nel settore dell’elettrificazione, offrendo ai propri clienti prodotti di altissima qualità e dallo stile unico e inconfondibile. Il futuro dell’industria automobilistica è l’elettrificazione, e Maserati è pronta ad affrontarlo con la propria determinazione e il proprio spirito d’innovazione.

