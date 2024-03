Thule Paramount Hybrid Pannier è l’ultima frontiera per gli urban commuters alla ricerca di soluzioni innovative per i loro spostamenti quotidiani.

Thule presenta una nuova soluzione per tutti coloro che si spostano in città: lo zaino Thule Paramount Hybrid Pannier, l’ultima innovazione pensata per gli urban commuters che passano con facilità dalla bici al treno portando sempre con sé lo stesso zaino. Questo nuovo arrivato nella collezione Thule Paramount è l’ideale per chi cerca una soluzione versatile per i propri spostamenti quotidiani.

Il Thule Paramount Hybrid Pannier si distingue per la sua capacità di trasformarsi in pochi secondi da una pratica borsa laterale da bicicletta a uno zaino completo, ideale per chi si muove in bici ma non vuole rinunciare alla comodità di uno zaino quando non è in sella. La facilità di conversione è garantita da un sistema innovativo che permette di attaccare e staccare lo zaino dal telaio della bici con un semplice clic, mentre la trasformazione in zaino è resa possibile da una zip sul pannello posteriore che, una volta aperta, rivela gli spallacci pronti all’uso.

Progettato pensando alle esigenze dei pendolari, lo zaino ibrido Thule Paramount è realizzato con materiali resistenti alle intemperie, per garantire la massima protezione in ogni condizione atmosferica. Inoltre, è dotato di funzioni aggiuntive come la compatibilità con lucchetti e fari da bici, oltre a una pratica asola per il casco, rendendolo l’alleato perfetto per la sicurezza e la comodità degli spostamenti urbani.

Il marchio Thule pone grande enfasi sulla sostenibilità, scegliendo per la sua collezione Thule Paramount tessuti certificati bluesign, simbolo di un impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale e la sicurezza dei materiali. Questa scelta testimonia la dedizione di Thule nel promuovere pratiche produttive rispettose dell’ambiente e della salute delle persone. Disponibile nei colori Nutria Beige, Soft Green e Black, il Thule Paramount Hybrid Pannier 26L è una dichiarazione di stile e di impegno verso una mobilità più sostenibile e funzionale.

Fonte Thule

Copyright Image: Sinergon LTD