BYD Seagull 2023, l’elettrica da 8.000 euro è in arrivo

Direttamente dalla Cina le foto spia della BYD Seagull, l’auto elettrica da 8.000 euro.

Questo esemplare di BYD Seagull in particolare è verniciato in una tonalità di giallo brillante, che si è un po’ perso in queste foto spia. Potrebbe però abbinarsi bene alle finiture nere a contrasto sulle portiere, sui passaruota e sui paraurti. Tutto da verificare che non si abbia un effetto “pikachu”.

È interessante notare come BYD abbia optato per le normali maniglie delle porte invece della popolare variante a scomparsa. Per gli interni ci affidiamo invece ad altre foto spia precedenti, che ci mostrano un ambiente molto curato nonostante il prezzo da “discount”.

Sappiamo che BYD Seagull è un’auto elettrica con un motore “TZ180XSH” da 75 CV montato nella parte anteriore. La velocità massima è di 130 chilometri all’ora.

L’elettricità è immagazzinata in una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato. BYD non ha ancora annunciato l’autonomia, ma scommette su circa 250 o 300 chilometri CLTC.



La Seagull misura 3780/1715/1540, con un passo di 2500 e un peso a vuoto di 1160 chili.

Il prezzo di partenza in Cina è di poco superiore agli 8.000 euro.

