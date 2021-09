Le caratteristiche del Wey Coffee 01

Si chiama Wey Coffee 01, ed è una delle due vetture con cui Great Wall Motors, il gruppo cinese finora importato da terzi, sbarca in Europa. Realizzata dal marchio “Wey”, ed è un SUV plug-in hybrid che punta sull’intelligenza artificiale e sull’integrazione con lo smartphone, ed è la prima vettura al mondo a montare un SOC Qualcomm Snapdragon 8155, lo stesso tipo di processore utilizzato sui moderni telefoni.

Il SUV, (l’ennesimo) che punta ad entrare nel segmento premium, vuole quindi sfruttare l’AI per unire i sistemi di cockpit intelligenti, quelli che conosciamo con cluster digitale, allo smart drive, nonché all’elettronica intelligente e all’architettura elettronica. A questo poi si unisce la compatibilità con il 5G, tecnologia che sta prendendo piede in questo periodo e sarà sempre più cruciale nei prossimi anni, a maggior ragione per la creazione di ecosistemi tecnologici, quale quello di Great Wall.

Wey Coffee 01: design moderno e piacevole

Il design del Wey Coffee 01 non è nulla di originale, ma è certamente piacevole. Spicca per i fari ricercati, di forma regolare e squadrata (come squadrata è tutta l’estetica), e soprattutto per la grande griglia cromata all’anteriore, soluzione stilistica che piace tanto nella madre patria, e che però sta riscuotendo un certo successo anche nel Vecchio Continente.

Il posteriore è ugualmente classico, un “evergreen” piuttosto pulito, sempre con fari rettangolari con texture LED ricercata, e con il logo “WEY” a caratteri distanziati, come vogliono le mode.

Ben più complessi sono gli interni, che partono dall’utilizzo di materiali pregiati, ma sostenibili, come le pelli vegane, o l’alluminio satinato. È qui che si concentra tutta la parte visiva della tecnologia, con display in realtà aumentata progettato per meglio aiutare il conducente alla guida, e il display centrale da 14 pollici, “assistito” da un secondo display, sul tunnel, per la gestione del clima e altre funzioni.

Tecnologia ai massimi livelli

L’offensiva del SUV Wey Coffee 01 non sta quindi né nel design né nell’impiego dei materiali utilizzati, ma nel suo volersi porre come la vettura più tecnologica sul mercato, sia per le soluzioni già citate, sia per altre funzionalità di spicco, come il riconoscimento del volto, la capacità di riconoscere tutti gli oggetti tridimensionali che incontra sul percorso, e naturalmente gli aggiornamenti via etere, che le permettono di essere continuamente aggiornata e migliorata in tutti i sistemi di sicurezza.

Tecnologia ai massimi livelli che riguarda anche la propulsione plug-in hybrid, una delle più sofisticate sul mercato. L’autonomia in elettrico è di ben 150 km, grazie alla batteria da 41,8 kWh, mentre la velocità massima solo in elettrico è di 135 km/h. Ottima anche la potenza complessiva, di 475 CV con coppia massima di 847 N/m.

Dalla Germania al resto d’Europa

Wey Coffee 01 arriverà nel 2022 in Germania, cui seguiranno altri mercati. Sarà Monaco la città del debutto, in quanto all’inizio del prossimo anno nella capitale bavarese aprirà il primo “Brand Experience Center“, dove gli utenti avranno modo di scoprire i servizi di mobilità e tutti i servizi dell’ecosistema del marchio Wey.

Come si è detto, infatti, Wey Coffee 01 è un’auto 100% integrata, ed è l’app ufficiale il perno centrale dell’applicazione, dalla quale ogni utente può ordinare tutto ciò che gli serve relativamente alla sua mobilità. Non ci sono ancora prezzi ufficiali, neanche per il mercato tedesco, ma supponiamo, visto quanto successo in passato, che possa essere particolarmente competitivo, e comprendente già tutto di serie.

