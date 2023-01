Il nuovo Oppo Reno8 T è un dispositivo elegante che, grazie a un’innovativa fotocamera posteriore da 100MP, un design all’avanguardia in vetroresina e la Fluency Protection di 48 mesi, offre esperienze eccezionali sia nell’uso della fotocamera che in termini di intrattenimento, garantendo prestazioni fluide in ogni momento.

Oppo Reno8 T: la la fotocamera posteriore

Reno8 T è il primo telefono della serie Reno ad includere una fotocamera posteriore da 100MP, oltre a una fotocamera anteriore da 32MP e Microlens da 2MP con ingrandimento 20x o 40x. Con la fotocamera anteriore, gli utenti possono scattare ritratti di alta qualità, godendosi la libertà di ritagliare e ingrandire le foto per reinventare le loro immagini. Inoltre, con Microlens è possibile catturare immagini sorprendenti attraverso un ingrandimento di 40x che offre accesso all’esclusiva funzionalità macro.

OPPO Reno 8 T include anche una serie di funzioni di imaging top di gamma come AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching e Flash Snapshot per consentire agli utenti di immortalare la realtà che li circonda grazie a scatti professionali in alta qualità.

Oppo Reno8 T: il nuovo design

Riprendendo gli iconici elementi di design della serie Reno, Reno8 T si presenta in due esclusive colorazioni come Sunset Orange e Midnight Black. La prima è caratterizzata da un vibrante colore arancione e un tocco di pelle premium, grazie al design in fibra di pelle e vetroresina, reso possibile attraverso l’uso di nuova tecnica che consente la rimozione dei bordi in plastica, offrendo una copertura più leggera e sottile rispetto a tradizionali cover in simil pelle.

I bordi più arrotondati e l’ispirazione tratta dalla pelletteria di lusso, permettono al design di Reno8 T di godere di una qualità premium, enfatizzata anche dall’elaborata trama che simula l’effetto delle cuciture in pelle e realizzata con un innovativo processo di goffratura, utilizzato per la prima volta su questo device. L’edizione Midnight Black presenta invece una versione rinnovata di Oppo Glow, che conferisce allo smartphone un tocco setoso e liscio e presenta un anello riflettente nel modulo della fotocamera per conferire un aspetto ancora più luminoso.

In aggiunta, l’ottimizzazione di Oppo Orbit Light prevede cinque set differenti di notifiche che possono essere personalizzate con i colori desiderati. In termini di peso e spessore, con il suo nuovo Ultra-Slim Retro Design, Reno8 T ha un peso di circa 180 g e uno spessore di 7,80 mm nella versione Midnight Black e di 183 g per 7,85 mm nella colorazione Sunset Orange.

Oppo Reno8 T: caratteristiche

Oppo ha completamente rinnovato le prestazioni e implementato diverse funzionalità, tra cui l’esclusivo Dynamic Computing Engine, il quale fornisce un sistema operativo più fluido e stabile per migliorare la user experience dell’utente. Oppo Labs ha invece testato la Fluency Protection di 48 mesi per assicurare che lo smartphone mantenga un alto livello di fluidità operativa anche dopo quattro anni di utilizzo.

Con la sua batteria di 5000mAh e la tecnologia di ricarica 33W Supervooc, Reno8 T può essere caricato al 100% in 67 minuti e offrire un totale di 2,01 ore di conversazione con una carica di soli 5 minuti. In termini di archiviazione, il device è disponibile con 8GB di RAM più 128GB di ROM come specifica standard, con la possibilità di espandere la RAM fino a 8GB utilizzando la tecnologia di espansione RAM di OPPO.

Reno8 T permette poi di fruire di un intrattenimento visivo eccezionale grazie a un display Amoled da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Per quanto riguarda l’audio è invece dotato di un altoparlante Dual Stereo che offre un suono immersivo per un’esperienza di gioco e film più coinvolgente grazie alla modalità Ultra Volume integrata che aumenta il volume massimo di un ulteriore 40%.

Reno8 T è dotato dell’ultima versione di sistema operativo basato su Android, ColorOS 13, progettato per offrire agli utenti funzionalità ancora più smart, semplici e sicure. Gli utenti possono ora controllare Spotify dall’Always-On Display, scegliendo di riprodurre o mettere in pausa la musica, o selezionare le playlist dalla sezione consigli senza sbloccare il telefono. Inoltre, Screen Translate con Google Lens può ora tradurre il contenuto di un intero schermo in un solo click dal menu della barra laterale, invece di dover passare tra le diverse applicazioni manualmente.

In Reno8 T sono stati apportati anche numerosi miglioramenti alla sicurezza e alla privacy con l’ultimo ColorOS 13. Inoltre, Auto Pixelate è in grado di riconoscere e pixelare automaticamente le informazioni sensibili sugli screenshot dei messaggi di chat con un solo clic, mentre la funzione Private Safe è stata perfezionata per ridurre il rischio di perdere o rivelare i dati protetti da password. Reno8 T è acquistabile nelle colorazioni Sunset Orange e Midnight Black ad un prezzo consigliato al pubblico di 399,99 €.

