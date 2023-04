Tumi McLaren collezione 60 Anniversario: il marchio internazionale creatore di elementi da viaggio e lifestyle ha lanciato la collezione in edizione limitata McLaren 60th Anniversary per celebrare i sei decenni dalla fondazione del team automobilistico d’élite e del costruttore di supercar di lusso McLaren.

La collezione è stata presentata in occasione della campagna primavera 2023 del marchio, intitolata “Unpack Tomorrow”, con la partecipazione del nuovo membro della Tumi Crew e pilota di Formula 1 McLaren Lando Norris.

Sessant’anni fa, il pilota, ingegnere e visionario neozelandese Bruce McLaren fondò in Inghilterra la scuderia che ancora oggi è uno dei brand di maggior successo nel mondo del motorsport. McLaren ha vinto 20 campionati mondiali di Formula 1, 183 gran premi di Formula 1, ben tre volte la 500 miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans al suo primo tentativo. Negli anni ’60, Bruce stesso presentò la M6GT, la prima supercar McLaren, che rifletteva la sua visione di creare le migliori auto al mondo per la pista e la strada.

La capsule collection che celebra i sessant’anni di McLaren è progettata per soddisfare le esigenze di chi viaggia e di chi si definisce avventuriero in movimento, la collezione offre una serie di modelli in edizione limitata nel caratteristico colore papaya di McLaren, tra cui Torque, lo zaino Velocity e il bagaglio a mano espandibile a 4 ruote Aero International, come si vede nelle immagini della campagna “Unpack Tomorrow” che vede protagonista Lando Norris.

