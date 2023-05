Jaecoo 7 debutta in Italia con la versione benzina spinta da un 1,6 TGDI da 137 kW

Contemporaneamente a Omoda 5 1.6 TGDI, a dicembre del 2023, in Italia esordirà anche Jaecoo 7. Si tratta di un suv dalle linee decise e muscolose.

Jaecoo 7: caratteristiche

Jaecoo 7 ha un look d’impatto e trasmette una sensazione di raffinata robustezza e si rivolge a un pubblico in cerca di una vettura pratica e versatile ma dall’aspetto e l’impostazione premium. Il suv è lungo 4,5 metri, largo 1,87 e alto 1,68. Ha un passo di 2,65 metri e offre tanto spazio per gli occupanti, che possono godere di un abitacolo confortevole e di un vano bagagli dalla capienza di 424 litri.

La vettura esordirà inizialmente con una versione benzina spinta da un 1,6 TGDI da 137 kW di potenza e 275 Nm di coppia. Abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, raggiunge la velocità massima di 210 km/h e dichiara consumi di 7,1 l/100 km.

A inizio 2024 Jaecoo 7 amplierà la gamma con l’arrivo di una versione plug-in hybrid che per quanto riguarda il motore termico adotta un’unità sempre quattro cilindri e sempre turbo-benzina ma con cilindrata ridotta a 1,5 litri.

Il Salone di Shanghai 2023 è stata infatti l’occasione perfetta per mostrare al mondo intero la prossima strategia europea del nuovo gruppo automobilistico Omoda-Jaecoo, di proprietà dello storico costruttore cinese Chery, che si caratterizzerà per la gamma di veicoli moderni, tecnologici e a basso impatto ambientale in grado di rispondere alle diverse esigenze di mobilità.

Omoda-Jaecoo si rivolge a un pubblico giovane, proiettato al futuro e attratto da vetture elettrificate ed efficienti. In particolare, in Europa saranno lanciati due modelli pratici quanto alla moda, tecnologici, dal design raffinato e in grado di offrire soluzioni tecniche all’avanguardia. Omoda 5 e Jaecoo 7 arriveranno entrambi a dicembre 2023.

