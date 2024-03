Idee regalo tech per la Festa del Papà

Le proposte di Nilox e Celly per la festa del papà si rivolgono agli amanti della tecnologia e dell’innovazione, idee regalo che spaziano dall’allenamento fisico alla mobilità sostenibile. Una selezione di prodotti smart per celebrare i papà moderni e le loro passioni.

Con l’avvicinarsi della festa del papà, la ricerca del regalo perfetto diventa prioritaria. Nilox e Celly presentano una selezione di idee regalo pensate per i papà “smart”, appassionati di tecnologia, musica e avventura.

La Smart Rope Wireless di Nilox è l’ideale per i papà che desiderano mantenersi in forma in modo divertente e tecnologico. Con una durata della batteria di 40 giorni e la capacità di contare fino a 9999 salti, questa corda per saltare permette un allenamento vario e dinamico. Il monitoraggio dei progressi è facilitato dallo schermo LCD e dall’app SkipJoy, che offre un dettaglio delle calorie bruciate e dell’attività svolta.

Per i papà che amano catturare i momenti più significativi delle loro avventure, la Nilox 4Kubic rappresenta la soluzione ottimale. Questa action cam, dotata di doppio schermo e capacità di registrazione in 4K, è l’ideale per immortalare ricordi indimenticabili. Le sue funzioni avanzate, come il Timelapse e il microfono wireless, ne fanno uno strumento versatile e di alta qualità per le registrazioni audio-video.

La C3 Cargo Long di Nilox è la e-bike cargo perfetta per i papà che necessitano di un mezzo pratico e affidabile per il trasporto di carichi vari, da quelli familiari a quelli lavorativi. Con una capacità di carico fino a 180 kg e un motore che assicura una guida fluida, questa bicicletta elettrica rappresenta una scelta ecologica e innovativa per la mobilità urbana e non solo.

Celly propone il Ghostmagprods, un supporto per smartphone pensato per i papà sempre in movimento. Compatibile con MagSafe e dotato di una testina ruotabile e di un braccio estendibile, garantisce massima flessibilità d’uso.

Per i papà amanti della musica, gli auricolari Celly con connettore USB-C offrono un’esperienza audio di qualità, sono caratterizzati da controllo remoto con microfono, tasto di risposta e controllo volume, che permette di gestire musica e chiamate direttamente dagli auricolari. Gli UP1200TYPEC presentano un design con capsule in-ear, mentre il modello UP1300TYPEC con capsule a goccia: entrambi si adattano perfettamente all’orecchio, permettendo di indossarli durante tutto il giorno – dalle attività lavorative all’allenamento, dall’ascolto di musica alla telecronaca della propria squadra del cuore.

Ed infine la custodia per laptop combina protezione ed eleganza per i papà professionisti, disponibile nel modello da 13 e 16, dotata di chiusura con flap magnetico e interno in materiale morbido, per evitare graffi. Ideale per i papà che amano distinguersi con accessori chic anche al lavoro, essendo caratterizzata da un design elegante e sottile: da portare sempre con sé e abbinabile facilmente.

