Nilox E-bike Cargo Light: la famiglia delle e-bike di Nilox si allarga e accoglie la Cargo Light, un primo passo del brand verso le bici per il trasporto di merci e di persone, ampiamente diffuse in nord Europa.

Nilox E-bike Cargo Light: le caratteristiche

Pensata per coloro che necessitano di maggiore spazio per i propri effetti personali e ideale per trasportare facilmente la spesa, Cargo Light è dotata di due portapacchi da 25 kg, uno posteriore e uno anteriore, con fasce elastiche per il massimo della stabilità durante gli spostamenti.

La batteria 36 V 10 Ah al litio integrata la rende simile a una bicicletta muscolare, ma il motore da 36 V 250 W Brushless High Speed con sensore di coppia consente di percorrere lunghe distanze con dei carichi senza sforzi. Versatile e pratica, grazie al cambio Shimano a 6 velocità, con la Cargo Light è possibile percorrere fino a 60 km a una velocità massima di 25 km/h.

Performance e resistenza emergono dal telaio in acciaio, capace di sostenere fino a 120 kg di peso, e dalle ruote da 27.5” x 1.5”, mentre la sicurezza che caratterizza i prodotti Nilox qui si ritrova nei freni a disco e nelle luci LED, sia frontali che posteriori, che rendono visibile il mezzo anche di notte. Inoltre, l’intuitivo display LCD rende agevole monitorare numerose informazioni, tra cui autonomia della batteria, velocità massima, chilometri percorsi, per avere tutto sotto controllo.

E-bike Cargo Light sarà disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 1.699,95 euro.

