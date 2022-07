Dall’Ucraina la bici con due mezze ruote al posto della ruota posteriore.

Ecco una bici che lascia tutti a bocca aperta per il suo aspetto decisamente unico con due mezze ruote invece di una sola ruota posteriore, e particolare non meno importante è perfettamente funzionante.

L’idea del suo aspetto assolutamente bizzarro su strada è dello YouTuber ucraino Sergeii Gordieiev, alias “The Q“, che ha semplicemente montato una bicicletta con due mezze ruote invece di una sola ruota posteriore.

Pare che per Gordieiev non ci siano limiti. In passato ha sostituito le ruote di una bicicletta con lame di sega circolare giganti e l’ha fatta girare su un lago ghiacciato, ha creato ruote fatte di scarpe , ha costruito una bicicletta senza mozzo, ha costruito ammortizzatori nei raggi delle ruote per una sospensione davvero unica.

Il suo ultimo lavoro l’ha visto protagonista di una “semplice” formula matematica: o,5 +0,5 = 1 ruota. Semplice da dire, più complessa la realizzazione. Ha diviso ruota posteriore in due metà facendo passare una metà dietro l’altra, dovendo però aggiungere al telaio un triangolo posteriore supplementare che si estende dalla parte posteriore della bicicletta.

Per far funzionare il tutto, ha segato un paio di cerchioni posteriori quasi a metà, mantenendo intatti i mozzi, poi ha tagliato le sezioni degli pneumatici per adattarli ed infine ha creato una camera d’aria ad hoc utilizzando quello che pare essere un tubo in PVC. Rimontando il freno a disco e il pignone posteriore, ha rimesso la prima mezza ruota sulla bicicletta, quindi ha saldato il telaio aggiuntivo posteriore.

A quel punto era già possibile mantenere le ruote in sincronia per assicurarsi che ci fosse sempre una mezza ruota che toccava il terreno, proprio quando l’altra si sta sollevando. Il “trucco” c’è e si vede: c’è una seconda catena corre tra le due ruote posteriori. Alla fine ha montato il tutto con le due ruote bloccate in orientamenti opposti durante la rotazione.

Una realizzazione geniale, che probabilmente non passerà mai ad una produzione in serie. A meno che qualche facoltoso tycoon non si innamori perdutamente della bici con due mezze ruote invece della sola ruota posteriore.

