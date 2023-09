Scatto Italiano The One Regina: la bicicletta ispirata allo yacht FIM 440 Regina

Scatto Italiano The One Regina: si chiama “The One Quick-Lock”, ed è l’ultima creazione dell’atelier milanese della bicicletta su misura. É un’innovativa gamma di biciclette dotate del sistema di aggancio e sgancio Quick Lock, da cui prende il nome, che permette di scindere la bicicletta in due parti completamente separate e stivarla in uno spazio di pochi cm all’interno di una valigetta customizzabile in alluminio.

Fedele alla mission del 100% personalizzabile e del su misura, Scatto Italiano ha realizzato i primi modelli della gamma “The One Quick-Lock” ispirati al mondo della nautica, dando vita alla “The One Regina”.

Scatto Italiano The One Regina: caratteristiche

“The One Regina” è stata progettata da Scatto Italiano in collaborazione con FIM Fabbrica Italiana Motoscafi, una delle realtà più dinamiche e in forte crescita dell’industria nautica italiana. Nata dall’idea di completare ed estendere l’emozione e il piacere dell’esplorazione a bordo di uno yacht anche sulla terra ferma, “The One Regina” è una due ruote sofisticata, dinamica e sostenibile che interpreta perfettamente l’anima sportiva e il comfort della gamma di Yacht Regina.

Realizzata in una Limited Edition di 10 esemplari, The One Regina richiama nella grafica, nei colori e nei materiali l’elegante family feeling della novità 2024 FIM: il 440 Regina. Ne sono un esempio il manubrio Barra e il piano del portapacchi Scatto Italiano, entrambi integrati con delle fresature riempite dello stesso silicone delle imbarcazioni FIM così da garantire il medesimo effetto soft touch e antiscivolo sia per le impugnature sia per gli oggetti che verranno posizionati sul piano del portapacchi.

Ed è proprio quest’ultimo a riprendere inoltre l’estetica inconfondibile del disegno grafico delle pavimentazioni del 440 Regina. La verniciatura della “The One” riprende la stessa palette cromatica dell’imbarcazione di cui porta il nome: l’elegante gradazione di grigio scelta da FIM, diviene un vero e proprio abbraccio visivo per il gioco grafico che si sviluppa tra il rame e il bianco. Ispirato al design dinamico del 440, anche il gioco grafico presente sulla bicicletta è un omaggio al concetto di velocità, riprendendo la spuma del mare tagliata dallo scafo durante i suoi viaggi esplorativi così come il concetto di andare sempre avanti verso l’esplorazione di nuovi orizzonti e paesaggi.

Nel dettaglio, “The One Regina” permetterà agli armatori di visitare i punti di approdo in totale libertà e comodità, senza limitare gli spazi di bordo o accontentarsi di biciclette identificate come minibici con cerchi da 12 o 20 pollici. Realizzata in acciaio Columbus ultraleggero saldato con una lega ad alto tenore di argento e seguendo rigorosi canoni di artigianalità e di realizzazione 100% Made in Italy, la bicicletta è divisibile in sole due parti e permette una gestione semplificata degli spazi una volta riposta nella sua valigetta rigida.

Il tutto in pochi secondi, grazie allo speciale giunto Quick Lock che, dotato di 2 svasi trasversali e 1 incastro, permette un montaggio e uno smontaggio immediato e intuitivo. La bicicletta sarà presentata al Cannes Yachting Festival e al Salone Nautico Internazionale di Genova presso gli stand di Fabbrica Italiana Motoscafi.

