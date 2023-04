Bici con ruote quadrate: la nuova frontiera della bicicletta?

Quante volte avete pensato ad una bici con ruote quadrate? Un intrepido YouTuber ha deciso di costruirla davvero: una bella bici con pneumatici quadrati.

La bicicletta con ruote quadrate creata dall’inventore di YouTube The Q è una vera e propria opera d’arte meccanica. Ciò che è particolarmente affascinante di questa bici è che le ruote quadrate non girano sui mozzi, il che rende il tutto ancora più strano e incredibile.

Ma come funziona davvero questa bicicletta con ruote quadrate? Come abbiamo detto, le ruote quadrate non ruotano sui mozzi, ma sono bloccate all’esterno e ruotano a contatto con il terreno, come un cingolato. Questo significa che la bici ha un maggiore attrito rispetto alle biciclette tradizionali, ma anche una maggiore stabilità. L’inventore ucraino ha dovuto ripensare ogni aspetto della bicicletta per adattarla alle ruote quadrate, dal sistema di trasmissione alle dimensioni del telaio.

Ma non è la prima volta che The Q reinventa la bici. In precedenti realizzazioni, ha immaginato biciclette che “camminano”, biciclette con pneumatici realizzati con palline da tennis, biciclette con due mezze ruote, biciclette senza mozzi e molto altro ancora. Questo inventore non è solo geniale, ma anche molto talentuoso e determinato.

È chiaro che la bicicletta con ruote quadrate non ha uno scopo pratico, se non quello di sembrare interessante e di stupire tutti quelli che possono ammirarla in video, ed a maggior ragione dal vivo. Tuttavia, non possiamo che plaudire l’abilità e la creatività dell’inventore, che ha portato avanti questo progetto fino alla sua realizzazione.

In ogni caso, il video dell’inventore che pedala sulla sua bicicletta con ruote quadrate è diventato virale, raccogliendo visualizzazioni in tutto il mondo. La sua creatività e la sua capacità di pensare fuori dagli schemi hanno catturato l’attenzione del pubblico e dimostrato che, a volte, l’innovazione può nascere da una semplice idea folle.

