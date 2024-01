MBM Kares è la nuova bicicletta gravel con telaio in alluminio e forcella in carbonio in vendita a 1690 euro.

KERES è la nuova bicicletta gravel realizzata da MBM su un telaio leggero dalle linee nette e pulite realizzato in alluminio idroformato. Il nome Kares riprende quello di un gruppo di nativi americani capaci di attraversare e spingersi su qualsiasi terreno, proprio come desiderano fare tutti coloro che amano questa tipologia di bici che ha saputo mixare perfettamente due mondi, quello delle bici da strada e mountain bike.

Per rendere unica ogni esperienza a bordo della KERES (del tutto simile alla sua sorella maggiore Keres Plus con motore elettrico) la nuova gravel muscolare è dotata di componentistica “premium” che la pone ai livelli alti del mercato quali la guarnitura FSA Omega, il cambio posteriore Sram Apex a 11 velocità, i freni idraulici Sram Centerline con dischi da 160 (fronte e retro), la cassetta Sram 11 Sp 11-42T, la forcella multifunzionale in carbonio con integrazione del cavo freno e il supporto per parafanghi.

Il movimento centrale è completamente integrato nel tubo obliquo con i posteriori bassi saldati direttamente sul tubo piantone. In tutto il telaio i cavi sono perfettamente integrati e la pulizia delle linee è alla base di questo progetto capace di unire prestazioni, bellezza e un rapporto incredibile fra qualità e prezzo che ne fanno probabilmente un “unicum” sul mercato.

MBM Kares: scheda tecnica

Telaio: Mbm Alloy 6061 700C Hydroformed

Forcella: Carbon monocoque

Comando: Sram Apex 1 hydraulic 11Sp

Cambio posteriore: Sram Apex 1 11Sp

Freni: Sram Apex 1 hydraulic disc brake

Dischi: Sram Centerline 160 F / 160 R

Cerchi: Ambrosio Nuage 700c w/eyelet

Gomme: WTB Riddler 700x37C

Attacco manubrio: Road-Gravel black alloy

Sella: Selle San Marco Shortfit

Peso: 11 KG

Altezza telaio (mm): XS–460, S–500, M–540, L–580

Catena: Sran 11 Sp

Guarnitura: Fsa Omega M/EXO 40T black alloy

Cassetta: Sram 11 Sp 11-42T

Movimento: FSA Press Fit 86 M/EXO

Colori: Dark GREY – Military GREEN – SAND

MBM Kares: prezzo

La nuova gravel KERES è in vendita presso tutti concessionari MBM al prezzo di 1.690,00 euro (IVA inclusa)

