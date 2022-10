Saucony Shadow 5000 Made in Italy: la nuova premium sneaker

Saucony Shadow 5000 Made in Italy: l’America incontra l’Italia in un premium update di una icona della collezione: una celebrazione dell’heritage del brand unito al meglio del saper fare italiano.

Artigianalità e tradizione sono nel DNA di Saucony e per l’autunno inverno 2022 2023 si uniscono nella nuova sneaker Made in Italy. Grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori produttori italiani e all’utilizzo di materiali di prima qualità di provenienza locale, con Shadow 5000 porterai un po’ d’Italia ovunque tu vada.

Saucony Shadow 5000 Made in Italy: il video

Ogni centimetro di pelle scamosciata e mesh su questa sneaker proviene dalla Penisola utilizzando materiali di altissima qualità. L’aggiunta del logo Saucony in rilievo e del marchio “Made in Italy” sulla linguetta accrescono ulteriormente la qualità della sneaker. Uno stile unisex disponibile in quattro colorazioni: la nuova sneaker è perfetta per tutti, dagli sneakerhead a chi cerca qualità, comfort e stile.

