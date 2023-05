FIM 440 Regina: tanta sportività e comfort

Nel FIM 440 Regina convivono perfettamente la sportività di un open, la copertura di un hard top di ampie dimensioni, i comfort necessari per una vita di bordo dinamica da crociera e il lusso di un grande yacht. Fabbrica Italiana Motoscafi ha voluto rompere in parte gli schemi rispetto a quelle che finora sono state le caratteristiche delle sue imbarcazioni, andando a rafforzare ancora di più i segni distintivi e la personalità spiccata, per definire e valorizzare il DNA degli yacht FIM.

FIM 440 Regina: caratteristiche

L’imbarcazione sarà disponibile in due versioni: una versione open, con la vetrata frontale più bassa, e una versione con Hard Top integrato e vetro chiuso. L’Hard Top, in perfetta armonia con le linee morbide dello scafo, è stato studiato con riferimenti all’automotive, per conferire un senso di dinamismo e leggerezza, valorizzato con particolari in acciaio e inserti laterali in vetro retroilluminato.

Anche sul 440 sono presenti le movimentazioni più importanti per aumentare il comfort e la vivibilità: terrazze laterali, plancetta lift di poppa e passerella a scomparsa. Davanti al parabrezza, insieme all’ampio prendisole, c’è spazio per una particolare innovazione: la zona a estrema prua, che durante l’ormeggio è un’area di lavoro, si converte facilmente in un divano, creando un’area di relax e condivisione.

Gli interni di 440 Regina mantengono le caratteristiche che contraddistinguono le altre imbarcazioni FIM: ampi spazi con un’altezza di due metri, luce naturale come elemento essenziale, ambienti esclusivi in grado di essere sfruttati in ogni momento e in modo versatile, scelte stilistiche di design e di tendenza.

Il layout prevede una cucina spaziosa e completamente equipaggiata, una dinette a prua trasformabile in modo semplice e funzionale, due bagni con doccia separata comunicante, e una cabina armatoriale a poppa. La versatilità degli ambienti è garantita dalla presenza di una parete richiudibile a libro, che garantisce la separazione degli ambienti e crea due ampie cabine, entrambe con accesso privato al bagno.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.