Cannes Yachting Festival 2023: come ogni anno da oltre 45 anni, il più grande salone in acqua d’Europa sarà il primo evento nautico di livello internazionale della stagione. Per 6 giorni, dal 12 al 17 settembre, sotto il sole della Costa Azzurra, verranno svelate più di 650 imbarcazioni di tutte le dimensioni (dai cinque ai cinquanta metri), nonché le ultime attrezzature nautiche, numerose innovazioni e anteprime mondiali, ai circa 55.000 visitatori attesi: professionisti, semplici curiosi, diportisti nell’anima, amatori agguerriti.

Grande novità per questa edizione 2023: la creazione di uno spazio in acqua nel Vieux Port che ospiterà le imbarcazioni più piccole, oltre cinquanta, dagli 8 metri in su, per soddisfare la richiesta di molti espositori.

Cannes Yachting Festival 2023: tutte le novità del Salone Nautico

Il Port Canto, situato all’estremità della Croisette, ospita tre spazi distinti: Lo Spazio Vela è la più grande vetrina mondiale in acqua dei grandi velieri nuovi. Grazie alla sua ampiezza, i visitatori beneficiano di vaste e larghe corsie che offrono un grande comfort di visita. Questo luogo magico regala un bel panorama con le 120 barche a vela esposte da 10 a 26 metri (70 monoscafi e 50 multiscafi ).

Sempre nel cuore dello Spazio Vela, lo «Start-up Village» dove trovano spazio le start-up “intelligenti” del settore nautico che propongono tecnologie dirompenti o servizi ad alto valore aggiunto proteggendo al contempo lo spazio marittimo e creando lo yachting di domani: più

efficiente, più responsabile e più rispettoso dell’ambiente.

Lo Spazio Yacht Brokerage, presente da 16 anni, accoglie i più grandi attori francesi e internazionali del mercato degli yacht di seconda mano. Per l’edizione 2023, una selezione di barche usate dai 22 metri in su sarà disponibile in vendita o per il noleggio. Sarà possibile incontrare gli equipaggi, scoprire le loro imbarcazioni e condividere l’eleganza del loro universo.

Posizionato davanti ai grandi yacht di seconda mano, lo spazio «Toys» sfrutta gli ampi spazi di questa diga per esporre a terra una sempre più ricca varietà di dispositivi acquatici per gli sport di scivolamento, la ricreazione e le attività nautiche.

Il Vieux Port, uno dei più antichi della Costa Azzurra, ospita ogni anno unità a motore presentate dai maggiori cantieri navali del mondo. Dalle piccole imbarcazioni dai 5 ai 15 metri di lunghezza, ai più grandi yacht di prestigio che superano i 45 metri, il Vieux Port è interamente dedicato al settore della nautica a motore e presenta un’eccezionale varietà di prodotti per un totale di oltre 480 unità a terra e in acqua.

Tra la dolce vita italiana e l’eleganza so British, la Jetée riunisce i più leggendari cantieri internazionali che competono nel lusso e nel design per presentare in anteprima mondiale le loro ultime novità. Qui trovano spazio le grandi unità di oltre 22 metri. L’area delle prove in mare (situata dietro la Jetée, fuori dal percorso di visita e accessibile solo se accompagnati da un espositore) è stata ampliata per facilitare le uscite in mare e garantire la sicurezza del salone riducendo il traffico marittimo all’interno del porto.

Vera e propria prodezza tecnica, la Super Yachts Extension è costituita da tre chiatte galleggianti collocate nel prolungamento della Jetée. Questo avanzamento sul mare realizzato per il salone raggruppa una trentina dei più grandi yacht di oltre 24 metri esposti al Vieux Port.

Dall’altro lato si trova, il Quai Max Laubeuf presenta diversi grandi yacht. La marina dedicata ai catamarani ad una una ventina di multiscafi a motore, tra i quali alcune impressionanti unità che misurano fino a 24 metri di lunghezza e 12 metri di larghezza. Su questa banchina saranno inoltre presenti in acqua più di 40 piccole imbarcazioni a partire dai 10 metri e, a terra, una cinquantina di piccole unità rigide e semirigide dai 5 ai 10 metri.

Uno spazio riservato ai motori fuoribordo ed entrobordo offre una migliore visibilità e condizioni di esposizione più agevoli ai fabbricanti di motori che propongono prodotti per piccole e medie unità.

Il Quai Saint-Pierre mette in luce unità da 10 a 23 metri. In acqua si trova il regno delle eleganti day-boat e dei motoscafi di nuova generazione, veloci e di tendenza design, molto pregevoli ed apprezzati. Lungo il molo sono presenti anche altre tipologie di modelli open e fl y bridge di medie dimensioni.

La Pantiero ospita una vasta gamma di unità a motore fi no a 20 metri, mettendo in mostra, in successione, quelle dai 10 ai 12 metri, poi dai 12 ai 14 metri, quindi da 14 a 16 metri per infine arrivare, al momento di ricongiungersi alla Jetée, alle imbarcazioni di oltre 20 metri.

In mezzo allo specchio d’acqua di fronte alla Pantiero e al Quai Saint-Pierre, sono installati una cinquantina di semirigidi dai 10 ai 20 metri e un nuovo settore consacrato alle barche elettriche e ibride che vanta una quindicina di unità. Accanto, su questo stesso specchio d’acqua, si trova la nuovissima marina riservata alle piccole imbarcazioni a motore dagli 8 metri in su. I pontili posizionati all’estremità delle banchine permetteranno ai visitatori di aggirarle per non perderne neanche una!

A terra, lungo le banchine della Pantiero, sono insediati i cantieri navali. Nella corsia centrale si estende su oltre 4.600m2 il Villaggio delle Attrezzature e degli accessori nautici, rinomato per la ricchezza, la diversità e il livello internazionale dei suoi contenuti. Qui è concentrato il non plus ultra dell’elettronica, degli accessori, delle vernici… È il posto irrinunciabile per trovare le attrezzature indispensabili per la manutenzione della barca, conservare un buon livello di tecnologia di bordo e perpetuare così il proprio investimento.

Il Palais des Festivals ospita un’ampia area riservata ai protagonisti della nautica di fascia alta: cantieri navali, architetti e designer, allestimenti interni, prêt-à-porter, accessori, istituzioni turistiche e marine, società di servizi, e all’esterno, lungo la grande corsia centrale subito dopo l’ingresso principale del salone, si trova lo spazio Tender che accoglie queste piccole unità così eleganti utilizzate dai grandi yacht all’ancora per raggiungere la terraferma, e che rifl ettono, anche se in più ridotte dimensioni, la magnifi cenza del loro yacht rimasto al largo.

La Luxury Gallery, situata nel cuore del Palais, votata al lusso, all’artigianato e all’arte di vivere, riunisce, come ogni anno, un’esclusiva selezione di marchi, rinomati o più riservati, che vengono a presentare le loro novità.

Poiché la transizione ecologica è essenziale, lo Yachting Festival ha creato 2 anni fa un percorso «Green Route» per evidenziare le soluzioni eco-efficienti sviluppate e presentate durante il salone dagli espositori per ridurre l’impatto ambientale dell’industria nautica sul mare e sugli ecosistemi marini, e sensibilizzare così i visitatori.

