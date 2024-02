Le nuove sneaker L003 2K24 di Lacoste ridefiniscono il design delle calzature sportive, unendo in modo impeccabile materiali di prim’ordine, tecnologia all’avanguardia e uno stile inconfondibile. Queste sneaker si distinguono per la loro leggerezza, comfort e per una suola innovativa che garantisce libertà di movimento e sicurezza su ogni superficie.

Lacoste ridefinisce il concetto di calzature sportive con il lancio delle sue ultime sneaker, le L003 2K24, presentate come l’evoluzione più avanzata e complessa della gamma L003. Queste sneaker rappresentano il vertice di ingegneria e design del brand, pensate per elevare l’esperienza della corsa a nuovi livelli grazie a una combinazione inedita di materiali di alta qualità e innovazioni tecnologiche. La leggerezza e l’avanzamento tecnologico si fondono per garantire movimento e libertà, caratteristiche indispensabili per gli appassionati di running e per chiunque cerchi nell’attività fisica un’occasione di espressione personale.

Il nucleo delle L003 2K24 è costituito da una soletta intermedia in Eva, che assicura comfort e morbidezza, integrata da un rinforzo in TPU per un supporto ottimale. La struttura superiore delle sneaker, realizzata con pannelli multipli che combinano mesh e suede, è impreziosita da un accattivante strato in pelle sintetica, contraddistinto da un distintivo branding laterale che sottolinea l’appartenenza al mondo Lacoste. La suola, elemento distintivo di questo modello, è progettata per massimizzare la libertà di movimento, grazie anche a speciali punte antiscivolo che assicurano performance eccellenti in qualsiasi condizione.

Le L003 2K24 non si limitano a eccellere in termini di funzionalità e comfort, ma si distinguono anche per il loro design. La palette di colori spazia dall’iconico bianco-verde, che omaggia le radici tennistiche di Lacoste, al sofisticato all-black, passando per varianti multicolor che iniettano energia e vitalità nella collezione. Verde-nero, giallo-nero, arancio-verde e una combinazione di rosso, bianco e blu sono solo alcune delle opzioni disponibili, alcune delle quali arricchite da dettagli metallizzati che evocano dinamismo e velocità.

L’essenza delle L003 2K24 risiede nella loro capacità di fondere l’energia dinamica tipica di Lacoste con un design che incoraggia il movimento continuo, in perfetta sintonia con l’iconico coccodrillo che caratterizza il brand.

