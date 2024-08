Puma celebra l’artigianato italiano con una collezione Made in Italy

Puma ha presentato una nuova collezione di calzature Made in Italy, ideata per rendere omaggio all’artigianato italiano, ai volti e alle comunità che rappresentano il Bel Paese. Questa collezione esclusiva, suddivisa in tre capitoli, abbraccia i classici del tennis, del basket e del running, reinterpretati con materiali di alta qualità e una meticolosa cura per i dettagli. Ispirata alla rinomata eredità della moda italiana, la collezione include cinque iconiche silhouette Puma: GV Special, Indoor, Suede, Clyde e Easy Rider, tutte ricostruite con esecuzioni elevate.

La collezione Made in Italy di Puma è il risultato di una fusione perfetta tra design moderno e tradizione artigianale. Ogni paio di sneakers è realizzato in Italia utilizzando materiali pregiati, che garantiscono non solo un aspetto estetico raffinato, ma anche una qualità superiore. Questa attenzione ai dettagli si riflette in ogni cucitura e finitura, dimostrando l’eccellenza dell’artigianato italiano.

Per il lancio della collezione, Puma ha scelto le strade e le piazze di Napoli come sfondo per la campagna fotografica. Diverse generazioni di italiani interpretano la collezione in modo unico e personale, evidenziando come questi modelli classici possano essere parte integrante della vita quotidiana e della cultura italiana. Le immagini catturano l’essenza vibrante e autentica di Napoli, sottolineando il legame tra le calzature e il contesto urbano in cui vengono indossate.

Il primo capitolo della collezione Made in Italy di Puma vede protagoniste le GV Special, Suede e Clyde nelle sorprendenti colorazioni “Intense Red” e “Opal Blue”. Il secondo capitolo è previsto per il 3 agosto, con il lancio delle Easy Rider e delle Indoor. Infine, il terzo e ultimo capitolo della collezione sarà disponibile dal 19 ottobre, con il ritorno delle GV Special e delle Clyde, concludendo così il pack Made in Italy.

Pumacelebra così non solo i prodotti, ma anche le persone e le storie dietro ogni paio di scarpe, rendendo omaggio a un’eredità che continua a influenzare la moda contemporanea.