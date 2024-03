Il ritorno della Puma Easy Rider 2024 non è solo una celebrazione del glorioso passato del jogging degli anni ’70, ma anche un’occasione per riscoprire un classico che non ha mai smesso di essere attuale.

Nel panorama delle sneakers, poche possono vantare un’eredità tanto ricca e significativa quanto la Puma Easy Rider, una scarpa che ha segnato un’epoca e che, nel 2024, torna a far battere i cuori degli appassionati quasi mezzo secolo dopo il suo debutto nel 1977. Questo ritorno non è solo una riedizione, ma un vero e proprio ponte tra passato e presente, che celebra l’innovazione e lo spirito pionieristico che hanno sempre caratterizzato Puma.

La Puma Easy Rider si è distinta sin dal suo primo lancio per l’innovativo design della suola federbein, una rivoluzione nel settore delle calzature sportive concepita per offrire un’ammortizzazione senza precedenti. Sviluppata da Armin Dassler, questa suola con tacchetti di forma conica ha ridefinito il concetto di comfort nella corsa, facendo della Easy Rider una preferita non solo tra i corridori ma anche tra gli appassionati della terrace culture e dei football casual.

Nel 2024, la nuova Easy Rider rende omaggio al suo illustre passato con un design che riflette fedelmente l’originale, dal profilo wedge-shaped al contrafforte del tallone, fino alla tomaia in nylon superleggero e imbottito. Questa fedeltà al design originale sottolinea l’importanza della tradizione e dei legami generazionali, un tema che trova risalto nell’ultima campagna pubblicitaria della scarpa, dedicata ai valori familiari.

La rinnovata Easy Rider si presenta in due nuove colorazioni ispirate agli anni ’70: “Black” e “Yellow”, entrambe destinate a diventare immediatamente iconiche. Disponibile in versione full-size per tutta la famiglia, questa sneakers è pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati e a riaffermare il suo status di icona indiscussa nel mondo delle sneakers.

Fonte Puma

Copyright Image: Sinergon LTD