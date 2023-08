Foot Locker Europe presenta la nuova ed esclusiva Nike TN Marseille che rende omaggio alla vivace cultura di Marsiglia con un design che celebra l’unicità, il coraggio e il talento della comunità cittadina.

In anticipo rispetto al 25° anniversario della TN, che cadrà a fine anno, e dopo i drop esclusivi di Saint-Denis, Brixton (Inghilterra) e Berlino (Germania), il brand trae ispirazione da Marsiglia per creare questo nuovo modello di sneaker con l’obiettivo di valorizzare e dare forza alla sua comunità.

Marsiglia è la seconda città più grande della Francia e una delle culle della cultura urbana francese, che coniuga la passione per lo sport e lo streetwear. Oggi la città è un focolaio di street culture, soprattutto grazie alla sua leggendaria squadra di calcio (Olympique de Marseille), ma anche per il forte sviluppo del rap, dell’hip-hop e della street art.

L’estetica decisa di questa sneaker richiama i colori dell’assolata città del sud della Francia. Il bianco e l’azzurro ricordano il mare e il clima di Marsiglia, oltre che la bandiera della città che presenta una croce azzurra su sfondo bianco. Il disegno geometrico della TN Marseille richiama l’architettura della copertura dello Stade Vélodrome e lo stemma della città con l’iscrizione “Marseille brille par ses grandes réalisations” (“La città di Marsiglia risplende per le sue grandi gesta”).

Anche per questa sneaker Foot Locker ha collaborato con diversi artisti di Marsiglia, tra cui Le Rat Luciano del gruppo Fonky Family, JMK$, uno striper dello store Foot Locker Grand Littoral, e il fotografo Julien Boudet (Bleu Mode). Attraverso la collaborazione con questi talenti Foot Locker valorizza la trasmissione generazionale nel mondo rap marsigliese, come ha fatto la TN evolvendosi nel corso delle generazioni. Il brand ha collaborato anche con il videomaker Yann Ezzedine, autore di un video che accompagna gli spettatori in un viaggio immersivo nel cuore di Marsiglia, concentrando l’attenzione su personalità emblematiche della cultura urbana della città e sull’influenza della TN.

