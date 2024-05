A$AP Rocky e Puma presentano la nuova collezione Motorsport che comprende calzature, abbigliamento e accessori.

A$AP Rocky e Puma collezione Motorsport: la campagna

Nel mondo dinamico della moda e dello sport, la nuova collaborazione tra A$AP Rocky e Puma rappresenta un ponte tra passato e presente, unisce l’heritage del motorsport con l’influenza vibrante della youth culture. A$AP Rocky, noto per il suo stile distintivo e la sua influenza nel settore fashion, ha assunto il ruolo di Creative Director per questa collezione speciale, che reinterpreta il concetto di abbigliamento e accessori ispirati alle corse.

La collezione si distingue per l’introduzione della sneaker Inhale, un modello originariamente lanciato nei primi anni 2000 e ora riproposto con un tocco contemporaneo grazie alla visione di Rocky. Questa scarpa simboleggia la fusione tra le radici sportive di Puma e il trend dello streetwear, ed è stata scelta personalmente da Rocky per il suo significato storico e la sua estetica audace.

La sinergia tra A$AP Rocky e Puma va oltre il semplice redesign di un modello classico. La collezione completa esplora nuove frontiere del design con pezzi che incorporano materiali performance e trattamenti distressed per un look moderno e funzionale. Ogni capo, dalla A$AP Rocky x Puma Sweatsuit alla Seatbelt T-Shirt, è progettato per riflettere l’estetica delle corse, ma con un approccio che invita alla riflessione sul modo in cui i brand possono innovare attraverso il rischio creativo.

Il dialogo tra moda e funzionalità si concretizza anche negli accessori, come il balaclava ispirato a quelli indossati dai piloti sotto il casco; i guanti da corsa che hanno una vestibilità oversize con una mappa termica stampata in silicone sul palmo.

La campagna della collezione, oltre a celebrare la moda, serve anche come promemoria della capacità di mantenere vivi l’immaginazione e i sogni infantili, temi che A$AP Rocky ha voluto evidenziare fortemente. Con riferimenti visivi che giocano tra la nostalgia e una fresca interpretazione del design, la collezione invita i consumatori a riscoprire il loro spirito giocoso e audace.

Fonte Puma

Copyright Image: Sinergon LTD