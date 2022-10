Tutte le postazioni Autovelox Lombardia 10-16 Ottobre 2022: nella settimana compresa tra lunedì 10 Ottobre e domenica 16 Ottobre 2022 saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali di tutta la Lombardia. Pubblichiamo l’elenco completo di tutte le postazioni mobili nell’ambito delle operazioni di controllo con i rilevatori di velocità della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località.

Per questa settimana non sono previsti controllo nella data di martedì 11 Ottobre.

Autovelox Lombardia 10-16 Ottobre 2022

10/10/2022

Strada Statale SS / 712 Tangenziale Est di Varese VA

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

12/10/2022

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

13/10/2022

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Autostrada A / 22 Brennero-Modena MN

Strada Provinciale SP / 69 di Santa Caterina VA

14/10/2022

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

15/10/2022

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Provinciale SP / 233 Varesina VA

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

16/10/2022

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

