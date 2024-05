Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia nella settimana dal 20 al 26 maggio 2024.

Nella settimana dal 20 al 26 maggio 2024, gli autovelox in Lombardia saranno operativi su diverse strade e autostrade. Questa misura è finalizzata a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti. Ecco dove saranno posizionati i dispositivi di controllo della velocità nei prossimi giorni.

20 maggio 2024

Autostrada A/07 Milano-Genova (PV)

Tangenziale Est di Milano (A/51) (MI)

Strada Provinciale SP/671 della Valle Seriana (BG)

21 maggio 2024

Strada Statale SS/36 del Lago di Como e dello Spluga (LC)

22 maggio 2024

Strada Statale SS/340 Regina (CO)

Strada Comunale SC/Meda – Via Vignazzola (MB)

23 maggio 2024

Autostrada A/08 Milano-Varese (VA)

25 maggio 2024

Strada Provinciale SP/671 della Valle Seriana (BG)

Queste informazioni sono fondamentali per tutti gli automobilisti che circoleranno sulle strade lombarde in queste date. Guidare rispettando i limiti di velocità non solo evita sanzioni, ma contribuisce anche alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai limiti di velocità indicati lungo questi tratti.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Polizia di Stato

Copyright Image: Sinergon LTD