Autovelox in Lombardia: dove saranno fino al 10 marzo 2024

La sicurezza stradale è un tema di fondamentale importanza in Lombardia, una regione attraversata da una fitta rete di autostrade, strade statali e provinciali. In questo contesto, l’utilizzo degli autovelox diventa uno strumento chiave per garantire il rispetto dei limiti di velocità, riducendo così il rischio di incidenti e migliorando la sicurezza di automobilisti e pedoni. Fino al 10 marzo 2024, la Lombardia vedrà un’intensificazione dei controlli di velocità attraverso l’impiego di autovelox in diverse arterie cruciali della mobilità regionale.

A partire dal 4 marzo, gli autovelox saranno operativi in punti strategici delle infrastrutture viarie lombarde, inclusi tratti autostradali e strade di grande comunicazione. L’Autostrada A4 Torino-Trieste e l’A35 Milano-Brescia saranno tra le prime ad essere monitorate, insieme a importanti strade provinciali e comunali nelle province di Milano, Bergamo e Monza Brianza, come la SP 342 Briantea e la SC Meda-Via Vignazzola.

Il 5 marzo, l’attenzione si sposterà sull’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, un’importante via di comunicazione che collega l’Italia alla Svizzera, evidenziando l’importanza dei controlli in prossimità dei valichi di frontiera. Nei giorni successivi, i controlli si estenderanno a coprire ulteriori aree della regione, con l’Autostrada A60 e la Strada Statale 9 via Emilia tra i punti focali del 6 marzo, seguiti dalla SS 36 del Lago di Como e dello Spluga il 7 marzo, che attraversa paesaggi di straordinaria bellezza naturale ma anche di elevata pericolosità a causa delle sue peculiarità morfologiche.

L’8 e il 9 marzo vedranno un’ulteriore intensificazione dei controlli con l’obiettivo di coprire un’ampia varietà di contesti stradali, dalle autostrade alle strade statali e provinciali, con un focus particolare sulla SS 9 via Emilia e sulla SP 671 della Valle Seriana. Infine, il 10 marzo, l’attenzione rimarrà concentrata sulla Strada Statale 9 via Emilia, un asse viario di cruciale importanza che attraversa l’intera regione.

Ricordiamo utilizzare i consigli per la guida difensiva, rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alle segnalazioni degli autovelox non solo contribuisce a evitare multe, ma è anche un atto di responsabilità civica.

Autovelox Lombardia fino al 10 Marzo

04/03/2024

Autostrada A / 04 Torino-Trieste MI

Autostrada A / 35 Milano-Brescia BS

Strada Provinciale SP / 342 Briantea BG

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

05/03/2024

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

06/03/2024

Autostrada A / 60 VA

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

07/03/2024

Strada Statale SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

08/03/2024

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

09/03/2024

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS / 9 VA EMILIA LO

Strada Provinciale SP / 525 DEL BREMBO BG

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

10/03/2024

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

Multe per eccesso di velocità (dall’art. 142 del codice della strada)

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Copyright Image: Sinergon LTD