La gamma dei SUV 100% elettrici Skoda Enyaq 2024 ed Enyaq Coupé sono stati completamente rinnovati e vantano una maggiore potenza, efficienza migliorata e un’autonomia estesa, oltre ad una rinnovata interfaccia digitale.

Le nuove varianti di Enyaq ed Enyaq Coupé, siglate “85”, sostituiscono le precedenti “80” ed “80x”, uscite dal listino. Importanti aggiornamenti caratterizzano anche il modello sportivo Enyaq Coupé RS, che ora vanta una potenza di picco di 250 kW. Per le nuove versioni 85x e Coupé RS, la potenza massima di ricarica raggiunge i 175 kW in corrente continua, permettendo di ridurre i tempi di sosta a soli 28 minuti per ricaricare dal 10% all’80% della batteria.

Con un occhio al design, la gamma Škoda Enyaq 2024 subisce lievi modifiche estetiche, riflettendo la nuova identità visiva del marchio. Questi aggiornamenti includono il rinnovato logo e lettering al portellone, mentre il marchio iV, precedentemente utilizzato, ora identificherà le varianti PHEV dei modelli a combustione interna di Skoda. I modelli Enyaq ed Enyaq Coupé ora si distinguono esclusivamente attraverso la designazione numerica o versioni specifiche come “85”, “Sportline” o “RS”.

Skoda Enyaq 2024: motori e autonomia

I nuovi powertrain evidenziano un incremento delle performance, con motori elettrici aggiornati montati sull’asse posteriore. Questi miglioramenti si traducono in una maggiore potenza di picco, un’autonomia estesa in ciclo WLTP e velocità di ricarica superiori. Il modello Enyaq 85, per esempio, può percorrere fino a 566 chilometri con una singola carica, mentre la versione Coupé 85 raggiunge fino a 576 chilometri grazie a una maggiore efficienza aerodinamica. Entrambi i modelli accelerano da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, segnando un miglioramento significativo rispetto alle versioni precedenti.

Le versioni bi-motore a trazione integrale 85x mantengono la potenza massima di sistema di 210 kW, con un aumento di 15 kW rispetto alle precedenti 80x. Questi modelli possono percorrere fino a 538 chilometri (versione Coupé fino a 548 km) in ciclo WLTP. La velocità massima per queste varianti è limitata elettronicamente a 180 km/h.

Skoda Enyaq Coupé RS 2024, il primo modello BEV della gamma sportiva RS di Skoda, si arricchisce di un aumento della potenza massima di sistema a 250 kW e un’autonomia massima in ciclo WLTP fino a 547 chilometri. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è ora di 5,5 secondi.

Skoda Enyaq 2024: prezzi e allestimenti

L’introduzione del nuovo software di gestione del veicolo porta un’interfaccia utente completamente ridisegnata e inedite funzionalità, come il preriscaldamento della batteria e il blocco automatico del veicolo. Il virtual cockpit e il sistema head-up display sono stati migliorati, così come l’assistente vocale “Laura”.

La gamma Enyaq ed Enyaq Coupé 2024 offre le varianti 60 (che rimane invariata), 85, 85x nelle versioni base, Clever, Plus, Advanced e Max, oltre alle versioni Sportline e la sportiva RS con carrozzeria Coupé con prezzi che partono da 54.500 euro per l’Enyaq 85 e 56.500 euro per l’Enyaq Coupé 85, mentre l’Enyaq Coupé RS 2024 parte da 66.300 euro.

