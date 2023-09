Con la Zeekr 001 tra Stoccolma e le antiche rune

La prima prova era saltata per il maltempo, ma ho finalmente avuto modo di guidare la Zeekr 001, primo modello del marchio di lusso cinese del gruppo Geely da poco arrivata anche in Europa, in Svezia e nei Paesi Bassi.

Una shooting brake elettrica davvero molto interessante, con un design tanto particolare, prestazioni invidiabili e tanta tecnologia. Ecco com’è stata la mia prova a Stoccolma e dintorni, dove ho unito il moderno design svedese della vettura ad alcune delle rune più antiche di tutta la Svezia.

Partenza bizzarra: vado infatti in aeroporto in bici

E, come al solito, approfitto dei momenti morti per scrivere un po’

Nonostante il piccolo ritardo, tutto ripagato dallo splendido panorama

L’Hotel è vicino all’aeroporto di Arlanda, moderno e pulito

Offre un panorama molto naturale, sul verde

E permette di ricaricare con tutti i tipi di prese!

C’è anche un regalo di benvenuto, con dolcetti svedesi e acqua italiana

Pranzo veloce, tipicamente svedese con carne ben cotta, verdure e innumerevoli salse

Pronto per guidare la Zeekr 001, nella sua versione Privilege con potenza di 544 CV e 580 km di autonomia

Il posteriore è la parte più particolare, con il grande gruppo ottico, lo spoiler e il logo Zeekr incluso nei LED

Questi fari nascono per dar vita a foto e video molto piacevoli

Le maniglie sono a scomparsa. Ma in questa foto emerge anche il bel colore azzurro della prova

I cerchi da ben 22” contribuiscono a slanciare l’auto

Il passi è di 3 metri e questo significa che dentro, anche dietro, chi supera il metro e 90 ci sta benissimo

I materiali sono “effetto wow”! Tutto è rivestito in pelle, tessuto effetto alcantara e metallo color bronzo distintivo di Zeekr, e la qualità si sente

Il bronzo, tipico della torna anche sulle maniglie delle portiere

Sui bottoni per i finestrini

sul selettore di marcia

e su tutta la plancia

Il velluto-alcantara, invece, ritorna anche nella piastra per la ricarica wireless. Che ha un difetto

L’impostazione generale è molto ricca, con un display da 14,7”, che forse è un po’ troppo verticale

L’OS è proprietario e non basato su Android. In generale è molto fluido e include nativamente diverse App

L’auto si guida davvero bene. Pesa oltre 2 tonnellate, ma grazie all’aerodinamica è scattante e filante

In questa versione da 544 CV scatta da 0 a 100 in 3,8 secondi

580 km di autonomia sono tantissimi, e utili a esplorare i dintorni di Stoccolma

Io mi sono imbattuto in questa chiesa dell’XI secolo: Skånela kyrka, una delle più antiche della Svezia

Ma la vera sorpresa è stato imbattermi in due pietre runiche, la prima proprio davanti facciata

La seconda, più completa, al posteriore

E poi, direzione Stoccolma. No, non Gamla Stan e Stortorget, la piazza più centrale

Ma Södermalm, il mio quartiere preferito che è bello sia da fotografare

Sia come punto per fare ottime foto a Gamla Stan stessa

Anche qui c’è una pietra runica. Si trova di fronte alla Chiesa di Maria Maddalena. Ma è un falso storico

La Zeekr 001 in breve

Filante, molto tecnologica, la Zeekr 001 ha tante carte dalla sua parte. Oltre alla batteria da 100 kWh di CATL che nella versione a singolo motore le permette di raggiungere 620 km di autonomia su ciclo WLTP, è anche tra le pochissime auto, anche cinesi, con sistema di tensione a 800 Volt: in DC carica fino a 200 kW e recupera l’80% in meno di 20 minuti. In Cina, tra l’altro, è arrivata anche la versione da 150 kWh, che supera gli 800 km di autonomia.

In Svezia e Paesi Bassi parte da 60.000 €, e offre tutto di serie, dagli ADAS alla tecnologia, con finiture migliori della maggior parte delle sue concorrenti. In Europa, inoltre, la strategia prevede un’assistenza perenne al cliente, e l’apertura di centri fisici nei centri città, il primo dei quali a Stoccolma, dove aprirà prossimamente.

Nel corso del 2024 debutterà anche in Danimarca, Norvegia, Germania e Francia, mentre in Italia l’arrivo è previsto tra 2024 e 2025. La concorrenza è tanta, ma con il suo design e la sicurezza del mondo Volvo sa il suo, oltre al fatto che si guida davvero molto bene e non perde un colpo grazie a un bell’assetto e un buon bilanciamento dei pesi.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.