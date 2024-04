MG3 Hybrid+: ho provato l’ibrida da 195 CV a meno di 20.000 €

La nostra recensione con prova su strada della MG3 Hybrid+ con 195 CV di potenza e prezzo a partire da 19.990 €

Presentata a Ginevra, la MG3 Hybrid+ fa ufficialmente il suo debutto sul mercato italiano, con gli ordini aperti a partire dal 18 aprile 2024 e un prezzo base molto competitivo. Risposta del marchio inglese a Toyota Yaris e Renault Clio E-Tech, punta su un design giovanile e su un buon rapporto qualità prezzo. Ma insieme a lei, per la prima volta MG, unica tra le filiali nazionali del marchio, annuncia un centro ricambi tutto italiano, per velocizzare l’assistenza e i tempi di consegna dei prezzi di ricambio.

La MG3 Hybrid+ debutta con tre allestimenti: Standard, Comfort e Luxury, con prezzi da 19.990 € a 23.490 € senza incentivi. Interessante anche il finanziamento MG Boost, che per tutte e tre prevede rata di 99 € al mese con anticipo di 3.870 € per la versione Standard. Con gli incentivi, una volta approvati, il prezzo scende a poco più di 16.000 €.

MG3 Hybrid+: me la consigli?

Trovare un’auto piccola oggi è molto difficile, e quelle rimaste vedono prezzi sempre più alti. La MG3 Hybrid+ ha tante ambizioni, e si pone come un’auto carina e giovanile, molto colorata, per chi ha bisogno di qualcosa da usare soprattutto in città. 195 CV non sono per niente tipici su un’auto di questo tipo, e qui riescono a offrire un buono scatto, diverse tipologie di guida e, grazie al complesso schema costruttivo con due motori elettrici, un 1.5 4 cilindri benzina e una trasmissione automatica a 3 rapporti, promettono anche consumi bassi. Te la consiglio se cerchi un’auto comunque compatta, con buone finiture interne, e che assicuri al contempo una guida brillante e parsimoniosa, e che possa essere un’auto a 360 gradi, per chi la usa prevalentemente in città ma non disdegna qualche viaggio a lungo raggio.

Il design

La MG3 Hybrid+ ha un’estetica moderna tipica delle vetture MG, ed è disegnata nel Regno Unito. Il corso stilistico ha richiami evidenti alla più grande MG7, al momento non venduta in Europa, soprattutto nel frontale allungato e affilato, dominato da fari sottili posizionati ai lati e illuminati a LED.

Ha un design caratterizzato da linee abbastanza sinuose, con numerose nervature conferiscono un’aura sportiva come sottolineato anche dal cofano appuntito e dalla grande griglia in nero lucido.

Il posteriore, pur mantenendo un design moderno, garantisce praticità grazie a fari bruniti e una trama a LED, insieme a forme regolari che assicurano spazio sufficiente per i bagagli: la capacità minima è di 296 litri, tra le migliori del segmento, anche di auto non ibride.

La gamma cromatica proposta punta a catturare l’attenzione di una clientela giovane, offrendo colori vivaci come il St. Moritz Blue, York White, Flaming Red, Morning Yellow, Pearl Black, Blade Silver e Hampstead Grey. Il blu della prova l’ho scelto perché molto piacevole, ne enfatizza le forme e ne migliora l’identità. Ma anche il Blade Silver non è male, pur conferendole un aspetto certamente più austero.

Interni sobri e completi, con qualche pecca

Gli interni della MG3 Hybrid+ sono fortemente influenzati dal design e dalle caratteristiche dell’elettrica MG4 che ho provato nell’inverno danese, ottimizzando al massimo lo spazio disponibile. Il design del volante a due razze, insieme ai generosi vani portaoggetti nel tunnel centrale e nei pannelli porta, oltre alle finiture di alta qualità, promettono un’esperienza di guida di grande valore.

Il sistema a doppio schermo, ereditato dalla MG4, è stato ulteriormente perfezionato con un display digitale da 7 pollici posizionato dietro al volante e un sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici. Questo sistema offre un’esperienza di infotainment migliorata rispetto alla versione precedente, seppur ancora molto acerba (lasciamo perdere il navigatore!) mentre i comandi stile piano contribuiscono a migliorare la sicurezza e la comodità durante la guida. Tra le dotazioni standard troviamo il controllo climatico, il sistema audio Bluetooth, quattro porte USB, divise in tipo A e tipo C all’anteriore, sensori di parcheggio posteriori e una telecamera per facilitare le manovre di parcheggio che include anche un poligono 3D, quasi l’unico della categoria.

Le sedute anteriori offrono uno spazio adeguato, in linea con gli standard della categoria, mentre il passo allungato della vettura permette di migliorare lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori rispetto ad altre vetture del segmento B. Tuttavia, persone di statura superiore a 1,80/1,85 potrebbero sentirsi leggermente strette. Il sedile anteriore è regolabile in altezza, profondità e inclinazione dello schienale, ma il compromesso è che, purtroppo, il volante offre solo la regolazione in altezza.

Un dettaglio comodo è rappresentato dal rotore per il selettore di marcia, anch’esso ereditato dalla MG4, che torno ad apprezzare.

Come si guida

Dal punto di vista tecnico, la MG3 Hybrid+ offre un’esperienza di guida dinamica, con una sospensione sportiva progettata per garantire comfort e agilità. Il robusto telaio, rinforzato con nuovi componenti rigidi, contribuisce a una maggiore sicurezza, mentre il sistema di sospensioni è progettato per ridurre il peso e migliorare la presa.

La MG3 Hybrid+ è molto piacevole da guidare, è silenziosa e con una marcata prevalenza dell’energia elettrica nelle situazioni quotidiane. Questo per merito dei due motori elettrici, in particolare al principale da 136 CV, l’auto si avvia e si muove principalmente in modalità completamente elettrica fino a 50 km/h, il che la rende particolarmente adatta alla guida in città.

Nel dettaglio, la vettura può contare su una batteria da 1,83 kWh che le consente di muoversi esclusivamente con energia elettrica fino a 50 km/h. Tra i 50 e gli 80 km/h, entra in funzione la modalità Serie, in cui il motore termico 1.5 Atkinson quattro cilindri da 102 CV fornisce supporto insieme al cambio automatico a 3 rapporti, ottimizzando i consumi.

Al di sopra degli 80 km/h e fino a una velocità massima autolimitata di 170 km/h, è il motore termico a prendere il sopravvento. Il motore ibrido eroga una potenza complessiva di 195 CV, con una coppia massima di 425 Nm, superiore a quella di molte vetture simili sul mercato, come la Yaris con 130 CV e la Clio E-Tech con 145 CV. Tre le modalità di guida, Eco, Normal, Sport che non intervengono sull’assetto (il volante rimane sempre rigido per la categoria), ma la Sport è quella che rende la guida più reattiva.

L’accelerazione 0-100 richiede 8 secondi e non è male. Unico neo, però, il cambio, non sempre intelligente e non sempre in grado di adattarsi in modo ottimale alle richieste del guidatore, soprattutto in salita. A parte questo, però, si apprezza l’ottima insonorizzazione, rotta solo quando il motore arriva ad alti giri perché entra nell’abitacolo. In generale, insomma, la MG3 Hybrid+ offre una guida precisa e ben bilanciata, con un’esperienza di viaggio piacevole. Il peso di 1,3 tonnellate, inferiore alle aspettative, contribuisce a mantenere un baricentro abbastanza basso, mentre le finiture di qualità aggiungono un tocco di comfort.

Passando al tema della sicurezza, la MG3 Hybrid+ è dotata di fino a 11 sistemi ADAS, tra cui il mantenimento di corsia, il cruise control adattivo, la frenata d’emergenza automatica, i sensori di parcheggio posteriori e una telecamera con poligono 3D. Mentre tutti i sistemi funzionano correttamente, gli avvisi degli ADAS possono risultare fastidiosi, soprattutto quello relativo al superamento del limite di velocità. Tuttavia, va notato che non è possibile disattivare solo il suono degli avvisi, ma occorre disattivare l’intero sistema.

