Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid, l’ho provata su strada e vi dico che…

Avevamo visto la Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid nella presentazione avvenuta ad Aprile durante la Milano Design Week, ed è stato finalmente il momento di provarla su strada. Vediamo allora com’è andata, nella nostra recensione sulle strade del Belgio.

Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid: me la consigli?

Con la Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid siamo proprio in uno dei casi in cui mi viene da chiedere l’esatto opposto: “è possibile consigliarla?”. Difficile, perchè con la Clio siamo arrivati ad un prodotto più che maturo, visto anche che la prima versione è del 1990. Un modello vincente, il più venduto nella storia di Renault, che in Italia convince grazie alla scelta tra benzina, diesel, ibrido e GPL, alimentazione dominata proprio da Renault e Dacia.

Oggi siamo di fronte ad un restyling che aggiorna lo stile al nuovo corso Nouvelle Vague, effettua un upgrade tecnologico degli interni e ci porta un nuovo allestimento sportivo, l’Esprit Alpine. Con uno stile che piace sempre e il sistema ibrido di ultima generazione E-Tech Hybrid, è possibile godere di tutte le comodità e le prestazioni offerte dalle auto a propulsione ibrida, viaggiando in tutto comfort con un design accattivante e una tecnologia avanzata.

Se sei alla ricerca di un’auto ibrida che, perchè no, ti faccia risparmiare carburante ed offra un’ottima esperienza di guida, ti consiglio di prendere in considerazione la Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid, un’auto che si distingue per il suo carattere unico e il suo stile raffinato.

Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid Esprit Alpine: com’è

La Renault Clio si presenta con un aspetto totalmente rinnovato, soprattutto nella parte anteriore, dove il frontale è stato parzialmente ridisegnato per conferirle un’immagine più moderna e dinamica. L’attenzione è subito catturata dalla nuova griglia anteriore, caratterizzata da un design a scacchiera con un effetto sfumato, che si fonde armoniosamente con i fari a LED, presenti di serie su tutte le versioni.

Una delle novità più importanti di questo aggiornamento riguarda la firma luminosa a LED, ora sviluppata verticalmente, che trae ispirazione dal profilo del logo Renault. Questo dettaglio rende il frontale della Clio ancora più affascinante, dandole un aspetto più possente sulla strada e una sensazione di maggior larghezza, nonostante le dimensioni rimangano invariate: lunga 4 metri, larga poco meno di 2 specchietti inclusi e alta 1 metro e 43 centimetri.

Passando alla parte posteriore, il paraurti è stato anch’esso oggetto di un redesign, con l’aggiunta di prese d’aria laterali verticali extra, che conferiscono un tocco di sportività al design. Anche i fari posteriori presentano un aspetto diverso, grazie alle lenti trasparenti che li caratterizzano.

Negli interni tanta tecnologia

Gli interni della Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid confermano l’attenzione alla praticità e solidità, regalando al contempo dettagli di design raffinati e comfort per i passeggeri. La combinazione di tecnologia avanzata, personalizzazione e attenzione ai dettagli . L’abitacolo si presenta con una disposizione razionale, offrendo una piacevole sensazione al tatto grazie alle superfici di alta qualità. Una delle novità più significative è la strumentazione completamente digitale, presente su tutte le versioni e può vantare uno schermo da 7 oppure da 10 pollici. Sulla Esprit Alpine il display della strumentazione è da 10 pollici, ed offre anche la possibilità di visualizzare le informazioni di navigazione

Al centro della plancia, il sistema di intrattenimento si distingue grazie al suo schermo verticale. Questo schermo, disponibile in dimensioni da 7 o 9,3 pollici, cattura l’attenzione con la sua disposizione elegante. È inoltre compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, garantendo un’esperienza di connettività senza interruzioni, anche in modalità wireless.

Ampio spazio garantito sia per i passeggeri anteriori sia per quelli posteriori, a patto di viaggiare in quattro. I sedili, caratterizzati da un design sportivo e confortevole, sono stati realizzati con l’attenzione ai dettagli che contraddistingue la versione Esprit Alpine. Questi sedili non solo garantiscono il comfort ideale durante il viaggio, richiamano quelli delle supercar e conferiscono un tocco di sportività che non guasta mai, insieme alle finiture di alta qualità. La pedaliera in alluminio e il volante con doppia cucitura, che riprende i colori della bandiera francese, conferiscono un tocco di esclusività all’abitacolo. Inoltre, la fascia di tessuto che attraversa la plancia presenta ricami che richiamano lo stesso tema, aggiungendo un tocco di stile.

Il motore ibrido francese è geniale

Il cuore della Renault Clio E-Tech è rappresentato da un sistema ibrido composto da due motori elettrici (34 kW + 18 kW) e un motore a benzina da 1,6 litri a quattro cilindri (94 CV). Questa combinazione di motori offre una potenza complessiva di 145 cavalli, ossia un incremento di 5 cavalli rispetto alla versione precedente. Grazie a un nuovo software che sfrutta in modo più efficiente la componente elettrica, la Clio E-Tech regala prestazioni ancora più performanti.

Un pacco batterie da 1,2 kWh alimenta i motori elettrici, consentendo alla Clio E-Tech di lavorare in ben quattordici combinazioni possibili. Questa versatilità permette alla vettura di ottimizzare l’efficienza nei diversi contesti di guida, sia in ambito urbano che extraurbano. Il cambio automatico, dotato di innesto a denti senza frizione con quattro rapporti per il motore a benzina e due per quello elettrico, gestisce in modo fluido e preciso la potenza erogata.

La coppia massima, pari a 205 Nm, è disponibile fin da fermo grazie al motore elettrico, che agisce in modo esclusivo nelle partenze al semaforo. La velocità massima autolimitata della Clio E-Tech è di 174 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solamente 9,3 secondi.

Com’è la Renault Clio E-Tech Hybrid su strada

Sin dai primi chilometri su strada, l’intervento del sistema elettrico nella Renault Clio E-Tech si percepisce immediatamente, offrendo una risposta all’acceleratore pronta e senza alcun ritardo. Questa caratteristica garantisce una sensazione di guida fluida e reattiva. Appena viene rilasciato il pedale dell’acceleratore, l’auto tende a veleggiare e spegnere il motore termico, contribuendo così alla riduzione dei consumi e all’abbattimento delle emissioni.

La Renault Clio E-Tech offre diverse modalità di guida che permettono di personalizzare l’esperienza di guida in base alle preferenze del guidatore. In modalità Sport, viene privilegiata la reattività, con il supporto del motore a benzina che entra in azione in modo più tempestivo. In modalità Eco, invece, il sistema elettrico viene sfruttato al massimo per massimizzare l’efficienza dei consumi. Il cambio multi-mode, un efficiente cambio robotizzato a quattro marce privo di frizione, è supportato dal motore elettrico, garantendo cambi di marcia precisi e puntuali.

La Nuova Clio E-Tech si conferma un’auto stabile e solida sulla strada, offrendo una piacevole sensazione di maneggevolezza. Lo sterzo è ancora più preciso, migliorando la maneggevolezza e la reattività dell’auto, e mantenendo al contempo una progressività che facilita le manovre.

Da sottolineare anche il livello di insonorizzazione a bordo, con il rumore del motore a benzina che si fa presente solo durante prestazioni di guida più spinte. I rumori aerodinamici e il rumore di rotolamento degli pneumatici sono sempre ridotti al minimo.

In termini di consumi, il sistema ibrido della Clio è davvero da applausi. Il valore dichiarato dalla casa è di 23,8 km/l, che è molto verosimile se si tiene un’andatura rilassata e senza accelerazioni improvvise. In circa 200 km di percorso siamo riusciti ad avvicinarci ai 22,5 km/l, numero che ovviamente scende se si cerca una guida più sportiveggiante.

Listino prezzi Renault Clio E-Tech Hybrid

La gamma della nuova Clio è offerta con tre allestimenti: Evolution, Techno e la Esprit Alpine, protagonista della nostra prova. Come accennato sono quattro alimentazioni disponibili: benzina, diesel, ibrido e Gpl.

La E-Tech Full Hybrid 145 cavalli in allestimento Esprit Alpine, costa 26.550 euro e, come le altre versioni, sarà in vendita da settembre.