Peugeot 208 a noleggio per privati: conviene?

Analizziamo l’offerta di noleggio per privati su Peugeot 208, la compatta della Casa del Leone: canone mensile di 267 euro, anticipo zero, servizi inclusi, a chi conviene e a chi no.

La Peugeot 208 è ormai un grande classico per chi vuole guidare una vettura comoda in città, dalle dimensioni contenute e in grado, allo stesso tempo, di offrire spazio e motore per concedersi qualche gita fuori porta. Oltre che con la formula dell’acquisto e del finanziamento, la compatta del Leone è disponibile anche con la formula del noleggio a lungo termine.

Leasys la propone con una formula pay per use, che consente di pagare esattamente i km che si percorrono ogni mese, rilevati attraverso un sistema in infomobilità. Una formula Iva inclusa e senza anticipo. Ecco tutti i dettagli.

Design e caratteristiche tecniche della Peugeot 208

Rinnovata nel 2023, la Peugeot 208 ora presenta un look ancora più aggressivo: una delle peculiarità è l’imprescindibile firma luminosa. Nella parte anteriore, i proiettori a LED disposti verticalmente si trasformano in autentici segni distintivi, riconoscibili come un marchio di fabbrica del Leone, che si ritrova anche nella 2008 e nell’aggiornamento della 508. All’interno spicca il rinnovato schermo da 10 pollici dell’infotainment.

Sotto al cofano la Peugeot 208 offre una scelta diversificata di propulsori: si parte dai motori a benzina, disponibili in versioni da 75 e 100 Cv, per arrivare al nuovo sistema ibrido leggero con potenze di 100 e 136 Cv, abbinato a un cambio automatico a sei marce, e alla Peugeot 208 elettrica, che eroga 156 Cv.

Peugeot 208: l’offerta di noleggio ai privati

La versione che qui consideriamo è la Peugeot 208 Active a benzina, con motore da 75 Cv e coppia di 118 Nm. L’offerta di noleggio a lungo termine ai privati senza anticipo ha una durata di 36 mesi e include un buon numero di servizi.

Offerta di noleggio a lungo termine riferita a Peugeot 208 Active

Durata: 36 mesi

36 mesi Percorrenza inclusa: 1.000 Km.

1.000 Km. Canone: 267 euro al mese, Iva inclusa

267 euro al mese, Iva inclusa Anticipo: 0

0 Importo mensile per i km effettivamente percorsi : 0,21 euro/km. Iva inclusa. I km percorsi vengono rilevati attraverso il servizio di infomobilità Leasys I-Care.

: 0,21 euro/km. Iva inclusa. I km percorsi vengono rilevati attraverso il Leasys I-Care. Servizi inclusi: copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care , utilizzo gratuito di Leasys UMOVE, l’ app per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità.

copertura con penale risarcitoria, assistenza stradale, ordinaria e straordinaria, copertura con penale risarcitoria, con penale risarcitoria, servizio di infomobilità , utilizzo gratuito di Leasys UMOVE, l’ per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Offerta valida fino al 30 aprile 2024.

Conviene davvero? Pro e contro

In confronto con i 20.270 euro di listino, l’offerta di noleggio sulla Peugeot 208 conviene per la sua rata mensile tutto sommato alla portata e per l’assenza di anticipo, a patto che non si percorra un numero elevato di km. La formula pay per use, infatti, prevede un importo aggiuntivo cospicuo se si utilizza molto l’autostrada, mentre è decisamente economica e vantaggiosa se si utilizza la vettura in città. Il range corretto per scegliere questa formula è circa 10.000 km all’anno.

L’offerta di noleggio ai privati sulla Peugeot 2028, inoltre, presenta un buon numero di servizi inclusi: un vantaggio per chi vuole avere pochi pensieri, anche se le coperture assicurative prevedono alcune penali in grado di impattare sulla spesa complessiva.

Fonte: Leasys

