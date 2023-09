Peugeot 208: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova versione

Peugeot ha presentato il restyling della sua iconica Peugeot 208, seguendo l’aggiornamento appena introdotto sulla Peugeot 2008. Questa compatta francese si presenta ora con un look ancora più aggressivo, elettrificato e pronta a sfidare la concorrenza grazie ai suoi eccezionali risultati commerciali. La gamma italiana ha un listino che parte da 20.120 euro per la versione Benzina PureTech 75 in allestimento Active.

La firma luminosa domina il restyling della Peugeot 208

Una delle caratteristiche distintive di questo restyling è la firma luminosa che domina l’aspetto della vettura. Nel frontale, i fari a LED verticali si trasformano in autentici “graffi del Leone”, caratteristica condivisa con la 2008 e il restyling della 508.

Nelle versioni GT, i fari principali presentano tre elementi separati, conferendo un aspetto ancora più distintivo. Al posteriore, invece, troviamo tre strisce orizzontali di luci a LED. Sulla versione GT, la tecnologia LED è estesa anche alle luci di retromarcia e agli indicatori di direzione.

Da segnalare il nuovo logo Peugeot che campeggia sulla calandra, seguendo le linee e le proporzioni della carrozzeria e integrando elementi in tinta.

Peugeot 208 offre ben sette opzioni di colore per la carrozzeria, tra cui i nuovi Giallo Agueda e Grigio Selenium, che si affiancano alle già amate varianti Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Banchisa, Rosso Elixir e Blu Vertigo. Gli specchietti sono realizzati in nero lucido per tutte le versioni, mentre sulla GT è possibile optare anche per i passaruota e il tetto nella stessa tonalità. I cerchi di lega da 16″ e 17″ presentano un design aerodinamico ottimizzato per la versione elettrica e-208 e includono copridadi centrali.

Gli interni con l’i-Cockpit che evolve con nuove tecnologie

L’abitacolo della nuova Peugeot 208 conferma l’i-Cockpit di Peugeot, ma con ulteriori evoluzioni tecnologiche. Sulla versione GT, la strumentazione digitale da 10″ adotta una grafica tridimensionale, mentre sul modello base Active è prevista una soluzione analogica con uno schermo centrale da 3,5″.

L’infotainment è gestito attraverso uno schermo da 10″ presente in tutte le versioni. Inoltre, è possibile scegliere il pacchetto i-Connect Advanced, che include la navigazione 3D TomTom con mappe aggiornate in tempo reale e comandi vocali avanzati. Tra le novità a bordo troviamo tre prese USB-C e un caricabatterie wireless da 15 watt, che rendono la vita a bordo ancora più comoda e connessa.

La versione elettrica con 400 km di autonomia

La gamma della nuova Peugeot 208 include diverse varianti, tra cui la versione elettrica e-208. Questa vettura è stata aggiornata con il powertrain più recente del gruppo Stellantis.

La nuova unità elettrica della Peugeot 208 passa da 136 a 156 CV di potenza, offrendo un’esperienza di guida ancora più entusiasmante. Grazie alla batteria da 51 kWh, la e-208 può vantare un’autonomia di oltre 400 km, consentendo ai conducenti di affrontare tranquillamente lunghi tragitti senza preoccuparsi della ricarica.

La batteria può essere ricaricata comodamente con una velocità di 7,4 o 11 kW, oppure tramite colonnine di ricarica rapida a 100 kW. Questo significa che, in 30 minuti, è possibile passare dal 20% all’80% di carica, garantendo una maggiore praticità e libertà d’uso per i proprietari della e-208. Con la sua tecnologia all’avanguardia e l’autonomia estesa, la Peugeot 208 elettrica si pone come una scelta ideale per coloro che desiderano un’auto ecologica senza rinunciare alle prestazioni e alla praticità.

Benzina e ibrido

Non solo elettrico: nella gamma della nuova Peugeot 208 sono presenti le varianti Active, Allure e GT, con motori a benzina come il 1.2 PureTech 75 e 100 con cambio manuale a cinque e sei marce, rispettivamente.

Elettrificazione a tutto campo, grazie ai i nuovi motori ibridi Hybrid 100 e Hybrid 136, basati sullo stesso motore PureTech. Queste versioni ibride vantano un cambio doppia frizione e-DCS6 con motore elettrico integrato, che permette di ridurre i consumi fino al 15 % rispetto alle controparti non ibride.

Assistenza alla guida: una completa dotazione di sistemi avanzati

La nuova Peugeot 208 è dotata di una completa serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 2, offrendo una guida più sicura e confortevole.

Tra questi sistemi troviamo l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, che permette al conducente di mantenere una distanza di sicurezza preimpostata dal veicolo che precede, l’Active Safety Brake che rileva pedoni e ciclisti di giorno e di notte fino a una velocità di 140 km/h, l’Extended Traffic Sign Recognition per una migliore lettura dei segnali stradali, il Lane Keeping Assist che aiuta il conducente a mantenere la corsia di marcia e il Driver Attention Alert che rileva i segnali di stanchezza del conducente.

Inoltre, la nuova telecamera anteriore ad alta definizione offre una visione chiara e dettagliata dell’ambiente circostante, migliorando ulteriormente la sicurezza e la consapevolezza del conducente.

Arriva a Novembre

Con il suo restyling che ne accentua l’aspetto aggressivo, l’elettrificazione che la rende rispettosa dell’ambiente e la vasta gamma di motorizzazioni e tecnologie disponibili, la nuova Peugeot 208 si posiziona come una seria contendente nel mercato automobilistico. I suoi risultati nel corso degli anni ne fanno un’auto amata dai clienti, e con l’aggiornamento attuale, Peugeot mira a mantenere il suo successo e a conquistare nuovi clienti.

La Peugeot 208 si distingue per il suo design distintivo, le tecnologie innovative e la guida dinamica, confermando la posizione di Peugeot come uno dei principali attori nel settore automobilistico. L’attesa per il debutto commerciale della nuova Peugeot 208 in Italia è previsto a novembre quando i clienti potranno scoprire di persona tutte le novità e i vantaggi offerti da questa compatta francese.

La gamma e i prezzi

La gamma di nuova 208 si presenta, allo stesso tempo, razionale e completa, con un’ottima dotazione di contenuti prodotto e di aiuti alla guida fin dalla versione di accesso alla gamma, ulteriormente arricchibili attraverso i nuovi Pack che riassumono di fatto le principali opzioni maggiormente scelte dalla clientela.

L’allestimento Active offre una dotazione già molto completa, testimoniata dai proiettori Led, la firma anteriore con identica tecnologia a tre artigli, la calandra frameless con nuovo Logo, i fari posteriori Led dalla firma inedita, i cerchi in acciaio da 16’’ “Monti”. All’interno, troviamo il Touchscreen centrale da 10’’ con Wireless Mirroscreen. Un quadro strumenti analogico con schermo centrale da 3.5’’ a matrice attiva completa la plancia.

L’allestimento intermedio Allure offre un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia, grazie ai cerchi in lega da 16’’ “Noma” bitono diamantati e dal nuovo disegno, la calandra in tinta carrozzeria, i vetri posteriori e lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. All’interno, un inedito quadro strumenti digitale 2D personalizzabile caratterizza l’i-Cockpit e l’abitacolo è impreziosito da rivestimenti TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto.

GT è l’allestimento più ricco di Nuova 208 offre molti dettagli distintivi alto di gamma che la proiettano al vertice del segmento: fari Full Led con firma luminosa inedita, fari posteriori Led 3D, cerchi da 17’’ “Yanaka” bitono diamantati, Keyless Access & Start con funzione di prossimità, retrocamera HD 180° e wireless smartphone charging, volante compatto in pelle pieno fiore con comandi multimedia integrati e pedaliera sportiva. In aggiunta, un quadro strumenti digitale 3D configurabile e l’Ambient LED pack in 8 colorazioni differenti rendono l’abitacolo GT unico ed inconfondibile.

La gamma italiana ha un listino che parte da 20.120 euro per la versione Benzina PureTech 75 in allestimento Active, 23.820 per la nuova motorizzazione HYBRID 48V e-DCS6 100 CV (Active) e 36.430 per la nuova motorizzazione elettrica da 156 CV (Active).

