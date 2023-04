Nuova Peugeot 508: scopri le versioni disponibili e il prezzo di partenza

Peugeot ha annunciato l’apertura degli ordini per la Nuova 508, l’ammiraglia della Casa francese, con una gamma che comprende 18 versioni in totale, frutto di 3 allestimenti, 5 motorizzazioni e 2 tipologie di carrozzeria, con prezzi che partono da 42.170 euro.

La nuova 508 si presenta con un design completamente rinnovato nelle versioni berlina, SW e Peugeot Sport Engineered. Il frontale innovativo e dinamico è caratterizzato dal nuovo logo del brand e da una nuova firma luminosa a tre artigli integrata perfettamente nei proiettori LED Matrix sottili e dal design esclusivo.

La Nuova 508 si contraddistingue per la sua allure unica, l’efficienza dell’ingegneria incentrata sull’elettrificazione intelligente, e la tecnologia all’avanguardia dedicata al piacere di guida e all’uso intuitivo. Questo modello soddisfa i desideri dei clienti che cercano un prodotto con un design dinamico e appagante, una esperienza di guida di livello superiore, tecnologia e connettività di alto livello, e tutte le caratteristiche tipicamente richieste da una clientela business.

Gli allestimenti

La gamma di Nuova 508 è composta da tre allestimenti: Allure, GT e PSE.

L’allestimento Allure offre un elevato livello di equipaggiamenti di serie, tra cui climatizzatore automatico bi-zona, proiettori anteriori Full LED Matrix, Visiopark 180°, e l’apprezzato PEUGEOT i-Cockpit® con strumentazione digitale da 12,3′ e navigazione connessa.

Il livello GT offre uno stile ancora più elevato, oltre a sicurezza e comfort, grazie ai cerchi in lega da 18″, al Visiopark 360°, al Drive Assist Plus Pack e agli interni in Alcantara / TEP.

La Nuova 508 PSE è stata sviluppata dal reparto corse della Casa francese, Peugeot Sport, e offre una dotazione dinamica ed estetica che cambia totalmente il look e le performance del modello. Inoltre, la Nuova 508 PSE è dotata di una gestione specifica del powertrain ibrido plug-in e delle sospensioni.



La gamma di motorizzazioni comprende due versioni termiche, Diesel BlueHDi 130 e Benzina PureTech 130, entrambe dotate di cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti, e tre versioni ibride plug-in con potenze di 180, 225 e 360 CV.

Il lancio commerciale in Italia è previsto per il mese di giugno.

