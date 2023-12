Nolan caschi novità 2024: alcune proposte per il prossimo Natale

Nolan caschi novità 2024 – Se vi manca il regalo di Natale dell’ultimo minuto ad un motociclista, Nolan propone alcuni caschi moto a prezzi interessanti. Tuttavia la collezione Nolan è composta da caschi pronti conquistare ogni tipologia di utilizzo delle due ruote, dal commuting urbano a quello sportivo, senza dimenticare il mondo del turismo e dell’avventura. Infatti potrebbe essere il regalo perfetto da scartare il giorno di Natale, un pensiero originale ed esclusivo, personalizzato in funzione delle esigenze di guida e, perché no, dello stile di chi lo indosserà.

Nolan N120-1



Nolangroup ha pensato ad alcune proposte della collezione che possano soddisfare questa ricerca del casco utile. Per i motociclisti che amano indossare un casco che interpreti la combinazione perfetta tra essenza sportiva e touring, Nolan propone il nuovo N120-1. Un casco flip-back sicuro come un modello integrale. N120-1 può essere utilizzato in versione open face (omologazione J), mantenendo la sicurezza e la versatilità di un casco integrale (omologazione P), il tutto con un semplice movimento. Disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, ha un prezzo consigliato al pubblico a partire da € 369,99. I modelli Nolan N120-1 sono disponibili anche su Amazon con spedizione Prime.

Nolan X-552 Ultra Carbon



Dedicato al mondo dell’avventura, la seconda proposta Nolan per il Natale è il modello X-552 Ultra Carbon in fibra di carbonio (linea Xseries). Un ottimo compagno per le avventure turistiche su strada e in fuoristrada in sella alla propria moto, capace di combinare l’estetica off-road all’eccellenza stradale. Un modello estremamente leggero, versatile, confortevole e sicuro grazie alle peculiarità tecniche proposte dal marchio. Disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, ha un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 599,99. I modelli Nolan X-552 Ultra Carbon sono disponibili anche su Amazon con spedizione Prime.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon



Per i motociclisti più sportivi e per i piloti di velocità, Nolan presenta X-804 RS Ultra Carbon, ovvero l’evoluzione dell’eccellenza nel mondo racing, il casco di punta della collezione in fibra firmato Xseries. Questo casco è dedicato ai motociclisti che cercano una sicurezza ineccepibile, massimo comfort, leggerezza e finezza aerodinamica. Il suo design è elegante ma anche aggressivo, in grado di attirare l’attenzione in pista ma anche sulla strada. Ispirato alle grandi imprese sportive in MotoGP e Superbike, è forgiato attraverso l’esperienza dei piloti ufficiali Nolan in pista. X-804 RS Ultra Carbon è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL ed ha un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 649,99. I modelli Nolan X-804 RS Ultra Carbon sono disponibili anche su Amazon con spedizione Prime.

I caschi, in altre varianti grafiche e di colore pronte a conquistare tutti i gusti, sono disponibili presso la rete vendita ufficiale Nolangroup.

