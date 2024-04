Da lunedì 29 aprile 2024 a domenica 5 maggio 2024, ecco i controlli autovelox nelle diverse province del Lazio.

A partire da oggi lunedì 29 aprile 202 fino a domenica 5 maggio 2024, gli automobilisti che percorreranno le strade del Lazio dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di autovelox. Le autorità regionali hanno annunciato l’installazione temporanea di sistemi di controllo della velocità in diversi tratti stradali e autostradali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre gli incidenti. Ecco una panoramica delle località e delle date in cui saranno attivi gli autovelox.

29 aprile 2024, Strada Statale SS/2 Cassia VT: questo tratto è noto per il suo traffico intenso e per essere una delle arterie principali che collegano varie località del viterbese. L’installazione dell’autovelox qui mira a moderare la velocità in un’area particolarmente soggetta a incidenti stradali.

4 maggio 2024, Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia RM: l’ultimo giorno della settimana segnerà l’introduzione di un controllo elettronico della velocità su questo segmento autostradale, cruciale per i collegamenti con il porto di Civitavecchia e frequentato sia da traffico locale che turistico.

5 maggio 2024, Autostrada A/24 RM: la tratta autostradale che da Roma porta verso l’Abruzzo vedrà l’attivazione di un autovelox per monitorare la velocità nei pressi della capitale. Conosciuta per i suoi scenari pittoreschi ma anche per le sfide che presenta in termini di guida, questa autostrada è stata spesso teatro di eccessi di velocità.

Queste misure rientrano in una strategia più ampia di sicurezza stradale, che vede gli autovelox come uno strumento dissuasivo contro la guida imprudente e eccessivamente veloce. Le autorità locali ricordano agli automobilisti l’importanza di rispettare i limiti di velocità, non solo in prossimità degli autovelox ma lungo tutto il percorso stradale, per garantire la sicurezza propria e altrui.

Gli autovelox saranno segnalati adeguatamente, ma è sempre buona norma approcciare la guida con prudenza e attenzione, specialmente in tratti conosciuti per i loro rischi. L’obiettivo ultimo è quello di ridurre il numero di incidenti e garantire un viaggio sicuro per tutti.

Fonte Polizia di Stato

Copyright Image: Sinergon LTD