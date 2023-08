L’incidente di Fregene: il video di un adolescente che ha rubato l’SUV del padre e si è schiantato contro un hotel

E’ diventato virale il video del 14enne che ha preso le chiavi dell’SUV di suo padre e, insieme ad alcuni amici, ha iniziato un giro per le strade di Fregene. L’epilogo ha visto uno spaventoso schianto contro il muro di un hotel. Un incidente che non è passato inosservato, dato che è stato filmato e condiviso sui social media da uno dei giovani presenti.

Dalle cronache locali sappiamo che dopo aver preso le chiavi dell’auto di suo padre, il ragazzino di 14 anni ha guidato per le strade di Fregene, superando il limite di velocità di 30 chilometri all’ora. Purtroppo, ha perso il controllo dell’SUV e si è schiantato contro il muro dell’Hotel Corallo, situato in via Gioiosa Marea.

Dopo lo schianto, i giovani passeggeri presenti nell’auto sono fuggiti dal luogo dell’incidente. Il ragazzino è stato portato in ospedale, dove è stato curato per alcune contusioni. Il video dell’incidente è stato acquisito dai Carabinieri, che hanno aperto un’indagine. Il padre del ragazzo sarà chiamato a rispondere del mancato controllo del figlio e a risarcire i danni causati all’hotel.

Uno dei giovani presenti ha filmato l’intero percorso fatto con il SUV e ha successivamente condiviso il video sui social media. Nel video, si può vedere l’auto che sfreccia nella zona dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari. Inoltre, si può vedere lo schianto in diretta.

Questo incidente ha sollevato numerose questioni riguardanti la sicurezza stradale e il controllo dei genitori sui propri figli. Non è da sottovalutare il pericolo della condivisione di video su social media che possono incitare comportamenti irresponsabili e pericolosi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.