Ottima per qualsiasi condizione atmosferica.

VAUDE presenta la Cyclist Warm Rain Jacket, una giacca pensata per i pendolari che usano la bicicletta e che vanta un’imbottitura realizzata con materiali riciclati. Tuttavia, la nuova giacca è dotata di cerniere sotto al braccio ed elementi riflettenti.

Il piumino sintetico riciclato offre un calore eccezionale per andare in bicicletta anche con le rigide temperature invernali. È caldo, impermeabile ed antivento. Inoltre, è particolarmente apprezzato per il ciclismo di tutti i giorni. L’isolamento in Primaloft Black Eco, anch’esso realizzato interamente in poliestere riciclato, è utilizzato nelle maniche e nel cappuccio

Membrana impermeabile di alta qualità sviluppata da VAUDE che protegge da pioggia e vento, ed è altamente traspirante. Mantiene quindi l’umidità all’esterno e il calore all’interno. Infatti, può resistere ad una colonna d’acqua di almeno 10.000 millimetri (JIS L 1092 B). La membrana è realizzata in poliuretano (PU), poliuretano termoplastico (TPU) o poliestere (PES) ed è priva al 100% di fluorocarburi dannosi per l’ambiente e PTFE (politetrafluoroetilene).

Vaude Cyclist Warm Rain Jacket: prezzo della giacca

Il prezzo della nuova giacca Cyclist Warm Rain 250,00 €. VAUDE è distribuita in Italia da Panorama Sports Diffusion.

