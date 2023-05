La guida su come scegliere il casco giusto per la moto o lo scooter

Riuscire a scegliere il casco giusto per la moto o lo scooter è di fondamentale importanza per garantire la tua sicurezza su due ruote. Il casco non è solo un accessorio, ma una protezione vitale che può salvarti la vita in caso di incidente. Per farla breve, sul casco è meglio non andare al risparmio perchè è proprio l’accessorio sul quale è il caso di investite di più.

Con così tante opzioni disponibili sul mercato, può essere difficile orientarsi nella scelta del casco perfetto per le tue esigenze. In questa guida completa, esploreremo tutti gli aspetti da considerare quando si seleziona il casco giusto, dalle normative di sicurezza alle caratteristiche tecniche e al comfort. Pronto a scoprire come prenderti cura della tua sicurezza stradale?

Importanza di un casco sicuro

La sicurezza stradale dovrebbe essere la priorità principale per ogni motociclista o scooterista. Indossare un casco sicuro e certificato è il modo migliore per proteggere la testa da possibili lesioni gravi in caso di incidente.

Il casco agisce come una barriera protettiva che assorbe l’energia dell’impatto e previene danni cerebrali. Scegliere il casco giusto per la moto o lo scooter è quindi fondamentale per garantire la tua incolumità.

Normative di sicurezza per caschi moto e scooter

Quando si decide di acquistare il casco giusto per la moto o lo scooter, è importante assicurarsi che rispetti le normative di sicurezza vigenti. Le norme variano a seconda del paese, ma le più comuni sono la certificazione ECE 22.06 in Europa e la certificazione DOT negli Stati Uniti. Assicurati che il casco scelto sia conforme alle norme di sicurezza riconosciute per garantire la massima protezione.

Tipi di caschi

Esistono diversi tipi di caschi disponibili sul mercato, ognuno con caratteristiche specifiche. Ogni tipo di casco ha i suoi vantaggi, ma anche qualche svantaggio. Vediamo quali sono le principali tipologie:

Caschi integrali

I caschi integrali offrono la massima protezione, coprendo completamente il cranio e il viso. Sono ideali per la guida su strade a velocità elevate e offrono una migliore aerodinamica e riduzione del rumore rispetto ad altri tipi di caschi. Qualcuno potrebbe però soffrire il caldo, soprattutto nella guida in città in estate.

Caschi modulari

I caschi modulari combinano le caratteristiche di un casco integrale e di un casco jet. Hanno una mentoniera ribaltabile che consente di sollevarla quando si desidera avere più aria fresca o comunicare con gli altri senza dover togliere completamente il casco.

Caschi jet

I caschi jet sono leggeri e ventilati, offrendo una sensazione di libertà e comfort. Coprono solo la parte superiore del cranio e non hanno una protezione per il mento. Sono adatti per la guida in città o su brevi distanze a bassa velocità. In autostrada o sulle lunghe distanze potrebbero non essere la soluzione migliore.

Caschi off-road

I caschi off-road o da motocross sono specificamente progettati per la guida fuoristrada. Hanno una mentoniera maggiorata ampia per proteggere da eventuali sassolini lanciati da altre moto, oltre ad una grande ventilazione per far fronte alle condizioni estreme. A questo tipo di casco è necessario abbinare una visiera protettiva per gli occhi, da comprare a parte.

Misurazione e vestibilità del casco

Per garantire la massima protezione e comfort, è essenziale indossare un casco della misura corretta e con una vestibilità adeguata. Non prendete assolutamente sotto gamba questo aspetto

Come prendere le misure corrette del casco

Per determinare la taglia corretta del casco, non è necessario altro che un metro da sarta e uno specchio. Seguendo questi semplici passaggi, potrai ottenere una misurazione precisa. Posizionati di fronte a uno specchio, se lo desideri, per facilitare la misurazione.

Quindi, posiziona un metro da sarta in modo che lo zero si trovi al centro della fronte, all’altezza delle sopracciglia. Avvolgi delicatamente il metro intorno alla testa, assicurandoti che segua una traiettoria perpendicolare al pavimento, come se fosse un cerchietto rigido. Fai fare un giro completo al metro intorno alla testa, mantenendo la testa dritta e senza tirare o lasciare troppo allentato il metro.

Ora, leggi la misura sulla parte del metro che si ferma sullo zero dopo il giro completo. Questa misura rappresenterà la circonferenza della tua testa. Per trovare la taglia corretta del casco, consulta la tabella delle taglie fornita dal produttore, in modo da abbinare la misura ottenuta alla taglia corrispondente.

Prova e vestibilità

Dopo aver acquistato un casco della misura corretta, è importante provarlo per assicurarsi che si adatti bene alla forma della tua testa. Deve essere comodo ma non troppo stretto.

Assicurati che non ci siano punti di pressione o fastidio durante la prova. Attenzione: se senti anche un solo minimo fastidio, prova un’altra taglia. Quel minimo disturbo si amplificherà durante la guida, rendendo il casco non più indossabile.

Materiali e costruzione

La qualità dei materiali e la costruzione del casco sono fattori determinanti per la sicurezza e la durata nel tempo.

Guscio esterno

Il guscio esterno del casco deve essere realizzato con materiali resistenti agli impatti, come la fibra di vetro, il carbonio o il policarbonato. Questi materiali forniscono una protezione efficace contro gli urti.

Guscio interno

Il guscio interno è responsabile dell’assorbimento dell’energia dell’impatto. È generalmente realizzato in EPS (polistirene espanso), che si schiaccia e assorbe l’energia in caso di incidente.

Sistema di chiusura

Il sistema di chiusura del casco assicura che rimanga saldamente in posizione durante la guida. I sistemi più comuni sono il doppio anello, la fibbia micrometrica e il meccanismo di chiusura a sgancio rapido.

Visiera

La visiera protegge gli occhi da detriti, vento e raggi solari. Assicurati che la visiera sia resistente ai graffi, facilmente sostituibile e offra una buona visibilità. Una visiera scura con protezione solare è una valida alternativa all’uso degli occhiali da sole.

Certificazioni di sicurezza

Le certificazioni di sicurezza sono un indicatore affidabile della qualità e delle prestazioni di un casco. Alcune delle certificazioni più comuni includono:

ECE 22.06

La certificazione ECE 22.06 è riconosciuta a livello europeo e garantisce che il casco sia stato testato secondo rigorosi standard di sicurezza. Entrata in vigore nel 2022, ha sostituito la precedente ECE 22.05. Rispetto alla 05, la nuova norma ECE 22-06 aggiunge altri punti di impatto (4 o 6) sulle linee mediane e in più si aggiunge un punto in più a campione, diverso su ogni casco in omologazione.

DOT

La certificazione DOT è richiesta per i caschi venduti negli Stati Uniti. Indica che il casco ha superato i test di sicurezza stabiliti dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.

Snell

La certificazione Snell è una delle più rigide e viene concessa solo ai caschi che superano i severi test di sicurezza stabiliti dalla Snell Memorial Foundation.

Ventilazione e aerodinamica

La ventilazione adeguata è essenziale per mantenere la testa fresca e confortevole durante la guida. I caschi ben ventilati aiutano a ridurre l’appannamento della visiera e a garantire una buona circolazione dell’aria all’interno del casco.

Comfort e peso

Il comfort è un aspetto importante da considerare quando si sceglie il casco giusto per la moto o lo scooter. Assicurati che il casco abbia imbottiture interne morbide e confortevoli che possano essere rimosse e lavate. Inoltre, il peso del casco può influire sulla tua esperienza di guida. Cerca un casco leggero che non ti affatichi il collo durante i lunghi tragitti.

Protezione solare

Alcuni caschi sono dotati di visiere interne o esterne retrattili per proteggere gli occhi dai raggi solari. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si guida verso il sole o in condizioni di luce intensa.

Sistemi di comunicazione

I caschi moderni possono essere dotati di sistemi di comunicazione integrati che consentono di ascoltare musica, rispondere alle chiamate o comunicare con altri motociclisti tramite Bluetooth. Se desideri questa funzionalità, assicurati che il casco sia compatibile con i dispositivi che intendi utilizzare.

Accessori per caschi

Ci sono vari accessori disponibili per personalizzare e migliorare il tuo casco. Alcuni degli accessori più comuni includono visiere di ricambio, pinlock per evitare l’appannamento e coperture per il casco.

Caschi personalizzati

Se desideri un casco unico che rifletta la tua personalità, puoi optare per un casco personalizzato. Ci sono artisti e aziende specializzate che possono realizzare design su misura per il tuo casco.

Manutenzione del casco: come prolungare la sua durata

La manutenzione regolare del casco è importante per garantirne la durata nel tempo e il corretto funzionamento. Per garantire la durata del tuo casco nel tempo, segui queste semplici linee guida:

Pulisci regolarmente il casco con acqua tiepida e sapone neutro. Evita l’uso di solventi chimici aggressivi che possono danneggiare i materiali del casco. Conserva il casco in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e raggi solari diretti. Sostituisci il casco se è stato coinvolto in un incidente o ha subito danni evidenti. Segui le istruzioni del produttore per la sostituzione delle parti, come le guarnizioni della visiera.

FAQ (Domande Frequenti)

Proviamo a rispondere alle domande più frequenti sui caschi da moto e scooter e sul loro utilizzo

Qual è la differenza tra un casco integrale e un casco modulare?

Il casco integrale copre completamente la testa e il viso, offrendo la massima protezione. Il casco modulare ha una mentoniera ribaltabile che consente di sollevarla quando necessario. È una scelta versatile per coloro che desiderano la protezione di un casco integrale e la comodità di un casco jet.

Come posso sapere se un casco mi sta bene?

Un casco dovrebbe aderire saldamente alla testa senza punti di pressione o fastidio. Prova a muovere la testa avanti e indietro o da un lato all’altro. Se il casco si sposta troppo facilmente, potrebbe non essere la misura corretta per te. Se senti anche un minimo fastidio o compressione, prova una taglia più grande.

Quanto costa un casco di buona qualità?

Il costo di un casco può variare notevolmente a seconda del marchio, del tipo di casco e delle caratteristiche aggiuntive. Tuttavia, è importante investire in un casco di buona qualità che soddisfi le norme di sicurezza. Preparati a spendere tra i 200 ed i 500 euro per un casco di alta qualità.

Posso usare un casco da motocross su strada?

I caschi da motocross sono progettati specificamente per la guida off-road e potrebbero non offrire la stessa protezione di un casco stradale. Sebbene siano omologati e quindi è consentito usarli anche su strada, in generale è preferibile utilizzare un casco specifico per la guida su strada, che sia conforme alle normative di sicurezza in vigore.

Quanto spesso devo sostituire il mio casco?

I caschi hanno una durata limitata nel tempo e possono subire danni invisibili. Generalmente si consiglia di sostituire il casco ogni 5-7 anni, ma dipende ovviamente dalla qualità del casco. Sicuramente è necessario cambiarlo dopo un incidente che ha causato l’impatto con il suolo o con altri veicoli, anche se esternamente sembra essere in buone condizioni.

Posso lavare il mio casco?

Sì, puoi lavare il tuo casco, ma controlla preventivamente le istruzioni del produttore su eventuali precauzioni da adottare prima del lavaggio. Rimuovi le parti interne rimovibili e lavale con acqua tiepida e sapone neutro. Lasciale asciugare completamente prima di rimontarle sul casco.

Il casco giusto c’è

Scegliere il casco giusto per la moto o lo scooter è una decisione cruciale per la tua sicurezza su due ruote. Considera le normative di sicurezza, la misurazione corretta, i materiali, le certificazioni e le caratteristiche aggiuntive. Assicurati che il casco sia confortevole e si adatti bene alla tua testa. Ricorda sempre di seguire le istruzioni del produttore per la manutenzione e la sostituzione del casco.

Investire in un casco di qualità è un investimento nella tua sicurezza personale su strada.



