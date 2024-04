Puma Hoops x LaMelo Ball: la nuova sneaker lifestyle LaFrancé

La sneaker LaFrancé, frutto della collaborazione Puma Hoops x LaMelo Ball, rappresenta una fusione perfetta di stile streetwear e comfort sportivo.

Amanti delle sneakers, ecco una novità da non perdere! Puma Hoops in collaborazione con LaMelo Ball ha recentemente svelato LaFrancé, la prima sneaker lifestyle nata dall’incontro tra il mondo del basket e quello dello streetwear di alta qualità. Questo modello prende il nome e l’ispirazione dal brand di lifestyle ufficiale di LaMelo, specializzato in abbigliamento streetwear di design.

La silhouette di LaFrancé si distingue per il suo approccio fresco e audace, proponendo una versione chunky che si ispira agli stili off-court. Richiamando le forme robuste delle scarpe da skate degli anni ’90 e primi 2000, LaFrancé si propone come un’icona moderna del lifestyle urbano. Le caratteristiche di questa sneaker includono proporzioni esagerate, una chiusura con lacci a zig-zag, lacci ultra larghi e una linguetta spessa per garantire il massimo comfort a chi le indossa. I dettagli distintivi come le scritte “LF” e “La France” sulla linguetta e sulla suola spessa, insieme ai motivi a forma di farfalla sulle parti superiori dell’intersuola, simboleggiano lo stile unico “1 of 1” di Melo.

La colorway “Amour”, con la sua tomaia rosso fuoco, è solo un assaggio dell’estetica audace e vibrante che LaFrancé vuole portare nel mondo delle sneakers. Questa tonalità, che fa eco allo stile skate degli anni Y2K, è solo la prima di una serie di varianti che verranno lanciate prossimamente. Restate sintonizzati per scoprire le prossime colorazioni e i capi abbinati.

In aggiunta alla sneaker, la linea LaFrancé includerà anche una linea di abbigliamento coordinato come t-shirt grafiche, canotte in mesh, shorts e pantaloni da jogging, tutti pensati per completare il look urban con un tocco di unicità e stile.

Fonte: Puma

Copyright Image: Sinergon LTD