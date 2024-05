Skepta e Puma lanciano la nuova sneaker Skope Forever

La prima collezione completa di Skepta con Puma, inclusa la sneaker Skope Forever, rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo dello sportswear.

L’attesa è terminata per gli appassionati di moda e sneaker: Skepta e Puma hanno finalmente svelato la loro prima collezione completa, che include la tanto attesa sneaker Skope Forever. Questa collaborazionecombina l’influenza culturale di Skepta con l’heritage di Puma nel design dell’abbigliamento sportivo.

La collezione si distingue per l’unicità delle sue forme, dettagli e texture. Utilizzando una combinazione di materiali premium come il nylon e elementi in argento che riflettono le radici sportive di Puma, la gamma di prodotti presenta una palette di colori pensata appositamente per rispecchiare lo stile unico di Skepta. Ogni pezzo della collezione, dalla track jacket ai pantaloni, dai guanti al beanie, è progettato per essere funzionale e confortevole.

Il pezzo forte della collezione è la sneaker Puma Skope Forever, creata dalla collaborazione tra Skepta e il team di design di Puma. Questa nuova silhouette si ispira alle sneakers dei primi anni 2000 e presenta una colorazione iridescente che cattura l’occhio. La tomaia è un mix innovativo di mesh e pannelli opalescenti che creano un effetto visivo dinamico, mentre gli accenti argentati aggiungono un tocco di raffinatezza. La sneaker è completata da un distintivo badge Puma x Skepta sulla linguetta.

Oltre alle sneakers, la collezione comprende abbigliamento e accessori che riflettono lo stile e la funzionalità. La Track Jacket e i Track Pants sono direttamente ispirati alla classica tuta T7 di Puma, rivisitati in chiave moderna con un design coordinato. Il Vest tecnico, con le sue tasche nascoste e un taglio sartoriale unico, e lo zaino abbinato, seguono la stessa estetica minimalista in colorazione black-on-black.

Fonte Puma

Copyright Image: Sinergon LTD